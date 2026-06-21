Gran Premio de República Checa, en directo la carrera de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana en el Automotodrom Brno su novena cita de la temporada en la República Checa en una lucha más abierta que nunca y con varios focos marcados en rojo, como el regreso a un trazado histórico, el momento de forma de Marc Márquez, la respuesta de Aprilia tras el terremoto de Hungría y la incógnita sobre si Álex Márquez podrá completar el fin de semana tras superar el primer examen médico.

El japonés AI Ogura estrena su meritoria primera 'pole' en la categoría a los mandos de una Aprillia satélite. Le acompañarán en primera línea los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati). El español Marc Márquez (Ducati) saldrá desde la segunda fila.

Junto a Márquez iba a salir el líder del Mundial, Marco Bezzecchi (Aprillia) pero una sanción por empujar a un comisario le impedirá participar, por lo que se irá sin puntos de Brno, algo que pueden aprovechar tanto el vigente campeón como el también español Jorge Martín, compañero de escudería del italiano, para recortarle puntos en la general. La mala noticia para 'Martinator' es que arrastra dos penalizaciones de vuelta larga del GP de Hungría que lastrarán su carrera. El que vuelve por sus fueros es Bagnaia, después de completar una gran carrera al sprint y subirse a lo más alto del cajón.

La categoría reina llega a la República Checa después de un Gran Premio de Hungría que agitó todavía más el campeonato. Marc Márquez (Ducati) completó en Balaton Park un fin de semana perfecto con pole, victoria al esprint y triunfo el domingo para firmar su victoria número 100 en el Mundial, una cifra reservada únicamente para leyendas como Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

El de Cervera, que regresó recientemente tras perderse Francia y Catalunya por una operación de hombro, confirmó además que vuelve a estar en buena disposición de pelear por todo. Su cuarto triunfo dominical del curso le permitió acercarse en la clasificación general y recuperar terreno en una temporada que parecía haberse complicado.

Sin embargo, Brno presenta un escenario distinto. El trazado checo ya devolvió emociones fuertes en 2025 y el propio Márquez firmó allí el doblete, aunque sin un dominio incontestable. En ese mismo escenario brilló también Pedro Acosta (KTM), que terminó a menos de un segundo del triunfo en la carrera corta y que llega reforzado tras acabar segundo en Hungría después de plantar cara durante buena parte de la prueba al ocho veces campeón del mundo.

El murciano parece instalado definitivamente entre los protagonistas de la temporada y encara otra oportunidad para acercarse al grupo delantero del campeonato. También llega en buena dinámica Francesco Bagnaia (Ducati), que enlaza varios resultados sólidos y viene de repetir podio con una tercera plaza en Hungría. Además, el italiano fue el autor de la pole en Brno el pasado año.