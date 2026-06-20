Gran Premio de República Checa, en directo la carrera sprint de MotoGP 2026

El circuito de Brno, escenario del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, puede ser la gran oportunidad para el vigente campeón del mundo de la categoría, el catalán Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), para certificar el inicio de su remontada en la clasificación del mundial.

Quinto en la tabla del campeonato, a 72 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el nueve veces campeón del mundo de motociclismo llega a un trazado en el que solo en una ocasión (2014, que acabó cuarto) no ha finalizado en el podio en las carreras que ha disputado en ese escenario en la categoría de MotoGP, pues en 2020, no acudió al estar lesionado.

Fue en ese 2020, la última vez que se corrió en la República Checa, hasta que la prueba centroeuropea regresó al calendario del campeonato del mundo en 2025, edición que volvió a ganar un Marc Márquez que ya lo había hecho anteriormente en 2013, 2017 y 2019. Además fue segundo en 2015 y tercero en 2016 y 2018.

El dominio mostrado por Marc Márquez en la última prueba disputada hasta la fecha, Hungría, con victoria en la carrera 'sprint' y también en el gran premio, ya son una muestra más que válida de las condiciones físicas del piloto de Cervera, pero quizás el dato más significativo lo 'descubrió' el propio piloto en Balaton Park, al reconocer que era la primera vez en mucho tiempo que daba a sus técnicos por escrito las explicaciones pertinentes para adecuar la moto al trazado.

Los problemas con su brazo derecho, que se quedaba dormido tras un esfuerzo prolongado, parecen haber quedado en el pasado al extraerle un tornillo del hombro que le presionaba el nervio radial.