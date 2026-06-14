Curazao y el colosal reto de 'domar' a Alemania en su primer 'rodeo' mundial

"No es nuestro primer rodeo", se puede leer en la cartelería de entrada a la FIFA Fan Zone de Houston, donde este domingo se disputa al Alemania-Curazao (19:00h, en La 1 y RTVE Play), uno de los choques, a priori, más desiguales del Mundial 2026.

El partido se celebra en el Estadio de Houston, sede habitual de los Hoston Texans de la NFL y del Houston Livestock Show and Rodeo, lo que viene a ser el rodeo más grande del mundo. Allí, la exótica selección de Curazao se convertirá en el país más pequeño en disputar un Mundial y debutará ante Alemania, tetracampeona del mundo.

00.57 min Alemania pone a prueba sus dudas ante la debutante Curazao

Difícil papeleta de Curazao para su 'primer rodeo'. Domar al gigante alemán se antoja un milagro para una selección que vive feliz envuelta en una nube desde su prodigiosa clasificación para el Mundial. Nada, ni nadie, va a arruinar su fiesta. "Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores", nos dice un entusiasta aficionado de la selección caribeña en la zona de aficionados de la ciudad texana.