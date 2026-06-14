Curazao y el colosal reto de 'domar' a Alemania en su primer 'rodeo' mundial
- La exótica selección caribeña debuta en un Mundial ante toda una tetracampeona global
- Alemania - Curazao en directo, este domingo a las 19:00h. en La 1 y RTVE Play
"No es nuestro primer rodeo", se puede leer en la cartelería de entrada a la FIFA Fan Zone de Houston, donde este domingo se disputa al Alemania-Curazao (19:00h, en La 1 y RTVE Play), uno de los choques, a priori, más desiguales del Mundial 2026.
El partido se celebra en el Estadio de Houston, sede habitual de los Hoston Texans de la NFL y del Houston Livestock Show and Rodeo, lo que viene a ser el rodeo más grande del mundo. Allí, la exótica selección de Curazao se convertirá en el país más pequeño en disputar un Mundial y debutará ante Alemania, tetracampeona del mundo.
Difícil papeleta de Curazao para su 'primer rodeo'. Domar al gigante alemán se antoja un milagro para una selección que vive feliz envuelta en una nube desde su prodigiosa clasificación para el Mundial. Nada, ni nadie, va a arruinar su fiesta. "Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores", nos dice un entusiasta aficionado de la selección caribeña en la zona de aficionados de la ciudad texana.
5.000 curazoleños en Houston
Junto a su mujer, su presencia en la Fan Zone es la única de aficionados de Curazao en la previa del partido. Este domingo habrá, eso sí, 5.000 seguidores curazoleños en las gradas del Estadio de Houston, una cifra nada desdeñable para un país de poco más de 150.000 habitantes. "Teníamos que venir a apoyar al equipo, se lo merecen. Somos una isla pequeña y esto es muy grande para nosotros, un sueño hecho realidad", nos indica la pareja, que presenciará 'in situ' los dos primeros partidos de su selección en una Copa del Mundo.
"Somos la ola azul", nos recuerdan, antes de despedirse con una sonrisa de oreja a oreja y seguir disfrutando del momento histórico que viven con el fútbol de su país. Pase lo que pase, la celebración está asegurada en la 'Blue wave village', un pequeño Curazao dentro de Houston preparado para la ocasión. Allí no faltarán los bailes con los que nos han deleitado los jugadores de la selección caribeña, que ya han dado la vuelta al mundo antes de su debut en el Mundial. Llegan con una sonrisa al Mundial 2026 y, pase lo que pase, se marcharán con ella.