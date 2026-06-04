Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool

El Liverpool ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para el fichaje de Andoni Iraola como nuevo entrenador para la próxima temporada.

Iraola, que se convierte en el segundo técnico español en dirigir al conjunto de Anfield tras Rafa Benítez, llega al Liverpool después de hacer historia con el Bournemouth, al que ha clasificado para la Liga Europa por primera vez en su historia, y batir, una vez más, el récord de puntos de ese equipo en la máxima categoría del fútbol inglés.

Tras la salida del neerlandés Arne Slot después de dos años en el cargo, en los que ha conseguido una Premier League, pero en las competiciones europeas no ha estado a la altura, la directiva del club inglés ha decidido que el español, que las últimas tres temporadas ha estado al mando del Bournemouth, sea su sucesor.