Enzo Alves, el hijo de Marcelo que lidera a España en el Europeo sub-17

Hace casi dos décadas, Marcelo aterrizó en el Real Madrid para convertirse en una leyenda del club blanco. Ahora es su hijo quien empieza a abrirse camino. Enzo Alves, delantero de 15 años y una de las grandes joyas de La Fábrica, se ha convertido en uno de los nombres propios de la selección española sub-17 en el Europeo de Estonia.

El atacante madridista afrontará este jueves las semifinales del torneo después de firmar una fase de grupos más que notable. Es el máximo goleador de España en la competición y una de las principales amenazas ofensivas del equipo dirigido por Sergio García.

Un '9' con ADN madridista Aunque comparte con su padre la pasión por el fútbol, Enzo ha construido un perfil muy distinto al del lateral brasileño. Si Marcelo hizo historia recorriendo la banda izquierda con la zurda, su hijo busca el gol con la diestra desde el área. Delantero centro, potente físicamente y con gran capacidad para atacar espacios, ha ido quemando etapas a gran velocidad en Valdebebas. En enero firmó su primer contrato con el Real Madrid y ya forma parte de la dinámica del Juvenil B, pese a estar todavía en edad cadete. “#LaTapaDelDxT

El hijo del brasileño Marcelo visitó el vestuario de Real Madrid y terminó haciendo jueguito con los futbolistas merengues. El video que ayer mostramos en @Subrayado es genial y, por supuesto, se hizo viral.

🎥 Twitter. pic.twitter.com/0Y7kK02Cms“ — Roberto Moar (@Roberto_Moar) May 16, 2018 Además, su crecimiento ha estado ligado desde siempre al entorno del fútbol de élite. Se crió entre vestuarios, entrenamientos y algunas de las mayores estrellas de una generación irrepetible del Real Madrid. La cercanía con el vestuario blanco dejó escenas para el recuerdo, como aquel vídeo viral en el que un Enzo de tan solo 9 años compartía una ronda de toques con la plantilla del club. Sin embargo, quienes siguen de cerca su evolución destacan que su progresión responde tanto al talento como a una personalidad que ha intentado alejarse de la etiqueta de "hijo de".

España gana una perla para el futuro Uno de los capítulos más relevantes de su corta carrera llegó con la decisión internacional. Nacido en España, pero con raíces brasileñas, Enzo podía elegir entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial. La Federación Española se movió rápido para convencerle y el delantero acabó apostando por vestir la camiseta de España. Una elección que ha reforzado durante este Europeo, donde se ha convertido en una de las piezas más determinantes del equipo. “ENZO ALVES



ENZO ALVES



ENZO ALVES



⚽️ Marca el TERCERO el CAPITÁN de la @SEFutbol #Sub17



🇪🇪 ESTONIA 0 - 3 ESPAÑA 🇪🇸



Te lo cuenta @andress_rm#U17EURO EN DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/5cDzLe9pQu pic.twitter.com/EtC1roRktD“ — Teledeporte (@teledeporte) May 25, 2026 Su último tanto llegó precisamente en el decisivo encuentro frente a Croacia. En una tarde de sufrimiento para La Rojita, Enzo volvió a aparecer en el área para marcar y ayudar a sellar la clasificación para las semifinales. Pese al tanto de Alves, Croacia firmó la victoria gracias al hat-trick de Jakov Dedić, dejando a España como segunda clasificada por detrás de Bélgica.