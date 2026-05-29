Alba Bautista y Daniela Picó luchan por las medallas en el Europeo de Gimnasia Rítmica

El Palacio de la Cultura y los Deportes de Varna (Bulgaria) acoge una nueva edición de los Campeonatos de Europa de Gimnasia Rítmica donde 254 atletas de 43 países compiten este fin de semana por las medallas, con presencia española , tanto a nivel individual como por equipos.

Alba Bautista peleará por las medallas tras certificar su clasificación para la final de aro con la séptima mejor nota de todas las participantes tras lograr una puntuación de 28,700. Bautista ya fue cuarta en este aparato en los Europeos disputados en 2024 en Budapest.

Una final que Alba Bautista, que cumplirá 24 años el próximo mes de julio, no pudo alcanzar con su ejercicio de pelota, tras tener que conformarse con una puntuación de 24,800, a dos puntos y medio de la israelí Daniela Munits que logró el último billete para la lucha por las medallas con una nota de 27,300.

Final concurso completo y mazas Sí que estará en la final de concurso completo, igual que su compañera Daniela Picó. Alba Bautista, además, suma otra final individual tras clasificarse para la final de mazas.

Categoría júnior Las españolas Naira Martínez, en cinta, Mónica de Juana, en aro, y Claudia Mariño, en mazas, también estarán en las finales de categoría júnior de sus respectivos aparatos en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica. Para ello, Naira Martínez fue quinta en la clasificatoria de cinta con una nota de 23,950, Mónica de Juana acabó octava en la de aro con 24,450, y Claudia Mariño terminó octava en la de mazas con 24,250. Claudia Mariño no pudo meterse en la final de pelota al ser vigésima quinta en la clasificatoria con 21,400. Por equipo España ha sido novena con una nota total de 94,050.