Etapa 19 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Feltre a Alleghe

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 entre Feltre y Alleghede promete ser una de esas jornadas capaces de decidir una gran vuelta. El pelotón afrontará la etapa reina en un recorrido de alta exigencia en plenos Dolomitas, con un trazado quebrado desde la salida y una llegada diseñada para marcar diferencias importantes entre los aspirantes a la 'maglia rosa'.

El final tendrá lugar en Pianni di Pezze , un ascenso corto, pero muy exigente con rampas por encima del 14%.

La general llega con un escenario claro pero aún abierto en lo psicológico

Con la etapa 19 a punto de disputarse en los Dolomitas,: el líder Jonas Vingegaard afronta la jornada con más de cuatro minutos de ventaja sobre sus perseguidores y la sensación de solidez, especialmente en esfuerzos largos y regulares en alta montaña.

Por detrás, el gran reto lo asume Felix Gall, que con 4:03 de desventaja es, sobre el papel, el corredor más explosivo en rampas duras como las de Piani di Pezze, donde necesita un ataque sostenido más que un marcaje.

Algo más atrás, a 4:27, Thymen Arensman representa la opción más equilibrada, capaz de sobrevivir a grandes ritmos pero obligado a mover la carrera si quiere recortar tiempo.

Con este contexto, la etapa se presenta como una prueba clave no solo de piernas, sino de estrategia: si Vingegaard controla, la general puede quedar prácticamente sentenciada; si Gall o Arensman consiguen romper la carrera, el Giro puede reabrirse en su recta final.