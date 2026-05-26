Etapa 16 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Belinzona a Cari

Este martes se disputa la etapa 16 del Giro de Italia 2026 sobre un recorrido de 113 kilómetros de recorrido entre Belinzona y Cari, con cinco puertos de montaña, cuatro de tercera categoría al comienzo del día y el final en alto que decidirá la victoria final.

El Giro de Italia afronta su última semana con el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) como claro patrón de la carrera. Tras dominar en las citas claves de montaña, el nórdico inicia la semana del sueño rosa, la que le llevará poner su nombre en el selecto club de 8 ganadores de las tres grandes.

Vingegaard dejó encargado su primer Giro en el año de su debut. Claro dominador de la carrera, el ciclista nórdico, con grandes diferencias en la general, llegará el próximo domingo a Roma, si no lo impide un imprevisto, vestido de rosa y se pondrá en la lista de ilustres junto a Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.

El pelotón afronta una etapa de montaña enteramente en territorio suizo, muy corta. Tras una primera parte en ligera subida se entra en un circuito de 22 km, con dos pasos, caracterizado por dos subidas en secuencia de las cuales la segunda, Leontica, es exigente. Terminado ese circuito se entra en el valle del San Gotardo, con una aproximación siempre en subida hasta Faido, donde comienza la subida final de 12 km.

La ascensión final del día es una subida constante de más de diez kilómetros con un brevísimo falso llano en Campello, con los últimos 3 km en torno al 8%, con sus rampas más duras (13%) dentro del último kilómetro.

A una semana de la triple corona, uno de los alicientes que le restan al Giro es saber si el gran danés puede igualar los triunfos de etapa que logro el esloveno Tadej Pogacar en su debut de 2024. Restan 3 finales duros en alto, su terreno, donde ha marcado las diferencias, y el reto es posible. Sería otro mensaje interesante para el que será su gran enemigo en el Tour de Francia