Etapa 13 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Alessandria a Verbania

La etapa 13 del Giro de Italia 2026 se presenta como una jornada de apariencia engañosa entre Alessandria y Verbania, un día que durante buena parte de sus 189 kilómetros invitará a pensar en un desenlace al sprint, pero que terminará poniendo a prueba la resistencia y la colocación de los favoritos.

En directo, la etapa 13 del Giro de Italia 2026

El recorrido ofrece un larguísimo primer acto prácticamente llano, con cerca de 160 kilómetros sin dificultades reseñables y atravesando el Piamonte.

El verdadero punto decisivo llegará pocos kilómetros después con la subida a Uniasca con una ascensión de 5,8 km al 5,8% de pendiente media que concentra prácticamente toda la exigencia montañosa de la etapa.

Todo apunta, por tanto, a una jornada abierta: demasiado dura para muchos esprínteres puros, pero quizá no lo suficiente como para grandes diferencias entre los hombres de la clasificación general.