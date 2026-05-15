Atasco por evitar el descenso a falta de dos jornadas para finalizar la Liga en Primera División

A falta de dos jornadas para finalizar la Liga en Primera División, Valencia, Sevilla, Mallorca, Levante, Elche, Girona, Alavés, Osasuna y Espanyol siguen en la pelea por evitar el descenso a Segunda División, aunque con diferencias entre Valencia y Sevilla, que necesitan tan solo un punto, y Levante y Mallorca, antepenúltimo y penúltimo sin apenas margen de error.

El riesgo del descenso sigue latente para nueve equipos, pero no se parecen en nada los 43 puntos del Sevilla, ganador por 2-3 contra el Villarreal con una remontada potente, y del Valencia, igualado a uno con el Rayo en Mestalla, o los 42 de Osasuna y Espanyol que los 40 del Alavés y del Girona y, sobre todo, los 39 de Mallorca, Levante y Elche, porque, además, hay dos duelos directos entre estos cuatro últimos en las dos últimas citas.

La próxima jornada, sin ir más lejos, el Levante y el Mallorca se miden en Valencia. En la última, el Girona recibe al Elche. Por eso está ya salvado el Rayo, aunque tenga cinco puntos de ventaja sobre el descenso con seis por jugarse. Su continuidad en la máxima categoría es segura. El gol de Florian Lejeune en Mestalla fue oro para el conjunto de Íñigo Pérez, incluso pese al empate posterior de Diego López para el Valencia, casi salvado.