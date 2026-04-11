La marcha española busca mantener su hegemonía en el Mundial por equipos de Brasil 2026

17 atletas (10 hombres y 7 mujeres) acuden al Mundial de marcha por equipos de Brasil 2026 con el objetivo de mantener en lo más alto a la disciplina atlética que más éxitos ha proporcionado al atletismo español a lo largo de su historia en una cita donde se estrenan las pruebas de media maratón -en sustitución de los 20 km- y la maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El conjunto masculino defenderá el título mundial por equipos logrado en la pasada edición de Antalya 2024, entonces disputado sobre la distancia de 20 km marcha aunque en Brasilia la prueba se celebrará por primera vez sobre media maratón.

Paul McGrath, bronce en el Campeonato del Mundo de Tokio 2025 en los 20 km marcha, es uno de los referentes del equipo tras su segundo puesto individual de la pasada edición. Junto al catalán estará Diego García Carrera, uno de los marchadores más experimentados del equipo. En Antalya fue tercero individual tras McGrath y acumula una destacada trayectoria internacional con plata europea en Berlín 2018 y bronce europeo en Múnich 2022. Le acompañará también su compañero de entrenamiento, el madrileño Álvaro López, quien también se colgó el oro en 2024, donde firmó una destacada octava posición en los 20 km.

Completa el cuarteto Daniel Monfort, una de las grandes promesas de la marcha española mientras el murciano Miguel Ángel López, capitán del equipo masculino con 35 internacionalidades y con un brillante palmarés, finalmente no viaja con el equipo por una inoportuna lesión de última hora.