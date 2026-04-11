La marcha española busca mantener su hegemonía en el Mundial por equipos de Brasil 2026
- El equipo masculino defiende el oro de 2024 y el femenino superar el bronce, ambos sobre la nueva distancia de medio maratón
- En directo: Mundial de marcha atlética por equipos, este domingo a partir de las 15:55 horas en Teledeporte y RTVE Play
17 atletas (10 hombres y 7 mujeres) acuden al Mundial de marcha por equipos de Brasil 2026 con el objetivo de mantener en lo más alto a la disciplina atlética que más éxitos ha proporcionado al atletismo español a lo largo de su historia en una cita donde se estrenan las pruebas de media maratón -en sustitución de los 20 km- y la maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.
El conjunto masculino defenderá el título mundial por equipos logrado en la pasada edición de Antalya 2024, entonces disputado sobre la distancia de 20 km marcha aunque en Brasilia la prueba se celebrará por primera vez sobre media maratón.
Paul McGrath, bronce en el Campeonato del Mundo de Tokio 2025 en los 20 km marcha, es uno de los referentes del equipo tras su segundo puesto individual de la pasada edición. Junto al catalán estará Diego García Carrera, uno de los marchadores más experimentados del equipo. En Antalya fue tercero individual tras McGrath y acumula una destacada trayectoria internacional con plata europea en Berlín 2018 y bronce europeo en Múnich 2022. Le acompañará también su compañero de entrenamiento, el madrileño Álvaro López, quien también se colgó el oro en 2024, donde firmó una destacada octava posición en los 20 km.
Completa el cuarteto Daniel Monfort, una de las grandes promesas de la marcha española mientras el murciano Miguel Ángel López, capitán del equipo masculino con 35 internacionalidades y con un brillante palmarés, finalmente no viaja con el equipo por una inoportuna lesión de última hora.
La selección femenina busca mejorar el bronce de 2024
La selección femenina llega a Brasilia con el objetivo de mejorar el bronce por equipos en Antalya 2024, la cuarta medalla de España en la historia de este campeonato y la primera desde 2012.
Antía Chamosa, novena en la clasificación individual en la edición de 2024, y séptima en el pasado Mundial de Tokio, lidera un grupo donde también está Lidia Sánchez-Puebla, que buscará mejorar el octavo puesto individual que logró en 2024. Aldara Meilán también llega en un gran estado de forma con la experiencia del oro por equipos en los 10 km marcha Sub-20 en 2024 donde fue segunda en la individual.
Su compañera de generación Sofía Santacreu, también integrante de aquel equipo Sub-20 campeón, tercera individual en aquella competición completa el equipo junto a Griselda Serret, otra de las integrantes del equipo Sub-20 de 2024, donde fue sexta individual.
España contará con tres representantes en la nueva distancia del maratón, con el Daniel Chamosa como gran baza tras acabar sexto en el Mundial de Tokio 2025 en los 35 km marcha en su debut en un Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos. Junto a él estará José Manuel Pérez, flamante campeón de España de maratón marcha en Cieza, mientras Manuel Bermúdez, subcampeón en el maratón de Cieza y decimotercero en los 35 km del Mundial de Tokio, completa la terna.
Equipo español en Brasil 2026
Hombres:
Media maratón marcha: Diego García Carrera, Álvaro López, Paul McGrath y Daniel Monfort.
Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez.
10 km marcha Sub-20: Eloi Antón, César Hidalgo y Pablo Zárate.
Mujers:
Media maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, Lidia Sánchez-Puebla, Sofía Santacreu y Griselda Serret.
10 km marcha Sub-20: Gina Torres e Irene Vega.