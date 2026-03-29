Gran Premio de las Américas 2026, en directo la carrera larga de MotoGP: Martín estrena liderato

El Gran Premio de Las Américas de MotoGP 2026 llega a su fin con la carrera larga de la categoría reina. Al frente de la clasificación general del campeonato, por primera vez desde que lo ganó en la temporada 2024, Jorge Martín.

El piloto madrileño se ha alzado a lo más alto del Mundial en esta temporada 2026 tras ganar la carrera al sprint del sábado y ver cómo solo unos minutos antes se iba al suelo su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, el líder hasta entonces.

Precisamente Bezzecchi, al igual que Luca Marini, han sido sancionados con la pérdida dos puestos en la parrilla de salida de esta carrera por su conducta en los minutos finales de la Q2 del sábado. entonces ocuparon la parte buena de la trazada a una velocidad excesivamente, lo que obligó a a Marc Márquez a abortar su último intento de vuelta rápida.

El de Cervera, que sufrió un fuerte caída en la FP1 del viernes, solo pudo clasificar en sexta posición, antes de salir a una carrera al sprint en la que le fue aún peor: se cayó en la primera vuelta cuando intentaba adelantar a Fabio di Giannantonio y por esa acción Marc deberá efectuar una long lap en esta carrera del domingo. Incluso antes de conocer esa decisión él mismo reconocía que merecería algún tipo de sanción.

Como entonces, el piloto romano del equipo de Valentino Rossi vuelve a ocupar la pole position en la carrera del domingo. Ahora su lado, por la sanción a Bezzecchi, estará Pedro Acosta con Pecco Bagnaia cerrando la primera fila. Detrás, en la segunda fila, Bezzecchi, Joan Mir y Marc Márquez.

Jorge Martín sale desde la séptima plaza, acompañado en esa tercera fila del grid por los dos pilotos españoles del equipo Gresini: Álex Márquez y Fermín Aldeguer.