Tiger Woods sale en libertad bajo fianza tras sufrir un accidente de tráfico y negarse a realizar prueba de orina

El golfista estadounidense Tiger Woods ha quedado en libertad bajo fianza después de ser detenido por supuestamente conducir bajo el efecto de alguna droga y provocar un accidente de tráfico en Jupiter Island, en Florida (Estados Unidos), tras el que se negó a someterse a una prueba legal de orina después de dar negativo en alcohol.

Tiger Woods tras ser detenido en una foto difundida por la oicina de Martin County AFP

El campeón de 15 'majors', quien estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025, salió ileso pero volcó su vehículo Land Rover tras intentar adelantar a gran velocidad a un camión con remolque. El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside Woods.

Un accidente sin consecuencias físicas Woods salió ileso del incidente, pero los agentes describieron su estado como "letárgico". Fue interrogado en el lugar de los hechos y posteriormente se negó a someterse a una prueba de orina. El golfista, de 50 años, permaneció en prisión durante ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza, según desveló la Oficina del Sheriff del condado de Martin. El sheriff John Budensiek declaró a los periodistas que Woods también había sido acusado de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal. "Los investigadores de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar y el señor Woods mostraba signos evidentes de deterioro. Le hicieron varias pruebas. Él explicó las lesiones y las operaciones a las que se había sometido y lo tuvimos en cuenta, pero le realizaron algunas pruebas exhaustivas en la carretera", explicó.