Mariano García: "El nivel en 800 metros va a bajar y va a subir el del 1.500 m porque me he cambiado yo"

El flamante campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, Mariano García, presume de su éxito del mismo modo que demuestra su sencillez. Y así, medio en broma, medio en serio, con una mezcla de orgullo y espontaneidad, ha dicho que cree que ahora en España el nivel de los 1.500 m --la prueba en la que ha logrado su último oro-- va a subir y el de los 800 m va a bajar sin él.

En una entrevista en RTVE solo unas horas después de regresar de Torun (Polonia), el murciano ha explicado las claves de su triunfo en este campeonato, al que no llegaba entre los favoritos. "Yo llegaba con una marca mediocre, pero sabía que la podía mejorar. Y no quise ir a varios mítines para llegar de tapado" al Mundial, ha contado Mariano García.

El de Cuevas de Reyllo, ya todo un veterano, incide en esas dos ideas de picardía y fortaleza cuando relata el desarrollo de la carrera del domingo, cuando marcó el ritmo desde muy pronto. "Estuve listo. He sido un frontrunner toda la vida y arriesgué. El que va primero no suele ganar a no ser que sea muy superior".

Mariano La Moto García se convirtió así en el primer atleta de la historia que ha logrado ganar en unos Mundiales indoor tanto en los 800 m --fue campeón en Belgrado 2022-- como en 1.500, distancia a la que se pasó el año pasado.

El que también fuera campeón europeo el aire libre en los 800 ha reflexionado también sobre ese salto, típico en los corredores que van cumpliendo años: "El nivel en 800 metros va a bajar estos próximos años y va a subir el del 1.500 m. Siempre que me cambio, pasa. Fíjate, antes estábamos seis o siete españoles con mínima [para un campeonato internacional en los 800 m] y ahora [en el Mundial de Torun] solo estaban [Mohamed] Attaoui y [Elvin Josué] Canales". ¿A qué se debe?, le pregunta el periodista. "A que me he ido yo de la prueba. [Los otros atletas] Saben que cuando está Mariano sale prueba rápida porque soy frontrunner y salen más mínimas", explica.

García hace este comentario pensando ya en el próximo objetivo, la gran cita de la temporada, el Europeo al aire libre de Birmingham en agosto. Todavía no tiene la mínima y la competencia en España será también grande para conseguir un billete en la considerada prueba reina del medio fondo.