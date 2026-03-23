España firma en Torún 2026 su segunda mejor actuación de la historia en un Mundial de atletismo

La selección española de atletismo ha firmado en Torún su segunda mejor actuación de la historia en un Mundial tras Birmingham 2003 con seis medallas, al sumar cinco metales: oro de Mariano García en 1.500 metros, plata de Quique Llopis en 60 metros vallas, bronce de Mohamed Attaoui en 800 metros, la plata del relevo mixto 4x400 metros y el bronce del relevo femenino de 4x400 metros, con una Blanca Hervás que se ha colgado dos medallas.

Cuatro años después de que Mariano García tocara el cielo del medio fondo con su histórico oro en los 800 metros del Mundial de Belgrado 2022, el atleta español suma en Torún 2026 el título mundial de 1.500 metros convirtiéndose en el primer atleta español en lograrlo tanto al aire libre como bajo techo tras una carrera que domingó de principio a fin para erigirse en el rey mundial de la distancia.