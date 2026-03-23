España firma en Torún 2026 su segunda mejor actuación de la historia en un Mundial de atletismo
- La delegación española logra en Polonia cinco metales, con el oro de Mariano García en 1.500 metros como mayor logro
- Llopis es plata en 60 vallas, Attaoui, bronce en 800, y los relevos mixto y femenino de 4x400, plata y bronce, respectivamente
La selección española de atletismo ha firmado en Torún su segunda mejor actuación de la historia en un Mundial tras Birmingham 2003 con seis medallas, al sumar cinco metales: oro de Mariano García en 1.500 metros, plata de Quique Llopis en 60 metros vallas, bronce de Mohamed Attaoui en 800 metros, la plata del relevo mixto 4x400 metros y el bronce del relevo femenino de 4x400 metros, con una Blanca Hervás que se ha colgado dos medallas.
Cuatro años después de que Mariano García tocara el cielo del medio fondo con su histórico oro en los 800 metros del Mundial de Belgrado 2022, el atleta español suma en Torún 2026 el título mundial de 1.500 metros convirtiéndose en el primer atleta español en lograrlo tanto al aire libre como bajo techo tras una carrera que domingó de principio a fin para erigirse en el rey mundial de la distancia.
Actuación histórica
Este oro, sin duda, corona la gran actuación del equipo español, superando los pronósitcos más favorables, con una plata espectacular de Quique Llopis en los 60 metros vallas, la "medalla más cara de la historia en la distancia", según muchos analistas, y el bronce de Mohamed Attoui en los 800 metros en una final donde fue de menos a más para jugar sus cartas a la perfección en su objetivo de subir al podio.
A los triunfos individuales hay que sumar las dos medalla en los relevos 4x400 metros, tanto mixtos como femenino, donde ha destacado la figura de Blanca Hervás, que con la plata en el mixto y el bronce en el femenino se ha erigido en una de las grandes estrellas de la delegación española. La madrileña rozó la plata junto a Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo rozó la plata, y junto a Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita logró el bronce.
Con esta actución, España ha logrado su segunda mejor actución en un Mundial de atletismo, solo superada por la edición disputada en Birmimgham en 2003 donde sumaron seis medallas: las platas de Marta Domínguez y Glorie Alozie en 3.000 metros y 60 metros vallas, respectivamente, y el bronce de Mayte Martínez en 800 metros, en categoría femenina. En hombres, Manuel Martínez se colgó un histórico oro, y Yago Lamela y Alberto García lograron la medalla de plata en el salto de longitud y los 3.000 metros respectivamente.
El estirón con respecto a la pasada edción disputada en Nankín 2025 es evidente, ya que en aquella ocasión, España sumó tres bronces: Ana Peleteiro, en triple salto, Fátima Diame, en salto de longitud, y Elvin Josué Canales en 800 metros.