España jugará su segundo amistoso frente a Egipto el día 31 de marzo

La selección española podrá aprovechar la ventana de selecciones con dos amistosos, tras la cancelación de la Finalissima de Catar. La Roja ha hecho oficial que tras el duelo ante Serbia del día 27, se jugará un España-Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona el 31 de marzo.

Será el segundo test antes de la lista final para el Mundial porque el día 27 los de Luis de la Fuente se medirán a Serbia en el estadio de La Cerámica de Villarreal.