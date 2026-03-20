España jugará su segundo amistoso frente a Egipto el día 31 de marzo
- Los de Luis de la Fuente podrán disputar los dos test antes de la lista mundialistas tras la cancelación de La Finalissima
- Amistoso España-Serbia en directo, viernes 27 de marzo en La 1 y RTTVE Play
La selección española podrá aprovechar la ventana de selecciones con dos amistosos, tras la cancelación de la Finalissima de Catar. La Roja ha hecho oficial que tras el duelo ante Serbia del día 27, se jugará un España-Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona el 31 de marzo.
Será el segundo test antes de la lista final para el Mundial porque el día 27 los de Luis de la Fuente se medirán a Serbia en el estadio de La Cerámica de Villarreal.
Blanco roto para la segunda equipación del Mundial 2026
La selección española estrenará en el amistoso ante Serbia en Villarreal el 27 de marzo su nueva equipación, la que lucirá como segunda en el Mundial 2026, de color blanco roto evocando el color de una página, como referencia la rica tradición literaria del país.
La camiseta, presentada en Los Ángeles por adidas en un lanzamiento global junto a 25 federaciones, recupera los "códigos clásicos de la estética" de la marca, asociada Copa Mundial de FIFA, con patrones geométricos y líneas estilizadas.
España jugará de blanco roto el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un diseño que incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos.
Las mangas y el cuello, que muestra en la parte posterior la inscripción "España", lucen en color dorado y burdeos de una camiseta diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo, que recupera 36 años después en un Mundial el icónico logo del trébol de la marca deportiva, evocando la estética de los 90.
Diseñada para responder a escenarios de mucho calor en los partidos, la camiseta con tejido jacquard para un acabado más ligero, incorpora tejidos con elasticidad mecánica y materiales Climacool+, para evacuar el sudor con mayor rapidez y ayudar a mantener a los jugadores secos durante más tiempo.