Granada acoge con ganas una Copa de España de Fútbol Sala repleta de campeones de Europa
- Los ocho mejores clasificados de la liga regular se miden a todo o nada en cuatro intensos días
- Toda la Copa, en directo, en Teledeporte: Inter-Jimbee Cartagena (17:50h.) y Jaén Paíso Interior-ElPozo (21:20h.)
Cuartos de final:
Jueves a las 18:00h. Movistar Inter - Jimbee Cartagena Costa Cálida
Jueves a las 21:30h. ElPozo Murcia Costa Cálida - Jaén Paraíso Interior
Viernes a las 18:00h. Quesos El Hidalgo Manzanares - Illes Balears Palma Futsal
Viernes a las 21:30h. FC Barcelona - Viña Albali Valdepeñas
Semifinales:
Sábado a las 18:00 y 21:30 horas
Final:
Domingo a las 18:00h.
Inter Movistar-Jimbee Cartagena y Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia son los dos grandes duelos con los que arrancará en Granada la Copa de España de fútbol sala. Los cuatro mejores días del año para los amantes del futsal se vivirán en Teledeporte y RTVE Play con el aliciente de poder volver a disfrutar de un gran abanico de campeones de la Eurocopa.
De jueves a domingo, los ocho equipos buscarán revalidar el título que aún tiene en su poder el Servigroup Peñíscola FS, que venció en 2025 pero que no defenderá el trofeo en Granada por no haberse podido clasificar entre los ocho mejores.
Es la tercera ocasión en la que la ciudad nazarí acoge este torneo, tras las ediciones de 2009 y 2023. En la primera, Movistar Inter se proclamó campeón al derrotar a ElPozo Murcia por 5-3, mientras que en la más reciente el triunfo fue para Jaén Paraíso Interior FS, que venció por 3-1 y conquistó su tercer título tras los logrados en 2015 y 2018.
Barça y ElPozo, los favoritos
A esta edición de 2026 llegan como los dos grandes favoritos el FC Barcelona y ElPozo Murcia, ambos son cabezas de serie y solo se verían en una hipotética final. Sin embargo, si hay un torneo para el que de poco sirve ser favorito es la Copa.
El equipo charcutero aspira de la mano de Josan González a levantar el trofeo dieciséis años después de su último triunfo, logrado en 2010. Se estrena en la segunda ronda del jueves, frente al equipo que mejor se lleva con la Copa, el Jaén Paraíso Interior.
El FC Barcelona del exentrenador de los murcianos, Javi Rodríguez, debutará el viernes en el último partido de cuartos de final, a las 21:30h. contra el Viña Albali Valdepeñas.
7.500 espectadores pueden llenar el pabellón
Una de las señas de identidad de las Copas de España desde hace 20 años es la marea amarilla que arrastra el Jaén Paraíso Interior. Unos tres mil aficionados viajan de Jaén a Granada pese a la racha irregular, sin victorias desde el pasado 6 de enero, en liga de los jienenses. Vuelven a la ciudad donde tocaron la gloria en 2023, con la meta de cambiar su dinámica.
“El momento no es el mejor, pero la Copa de España es diferente. Aquí todo se decide en detalles y en un solo partido puede cambiar todo”, indicó el entrenador Daniel Rodríguez.
La competición se abrirá a las 18:00 horas con el duelo entre Movistar Inter y Jimbee Cartagena, un enfrentamiento entre el club más laureado del torneo, con once títulos, y uno de los equipos más competitivos del panorama actual.
El viernes se completarán los cuartos de final con otros dos encuentros: el Quesos El Hidalgo Manzanares se enfrentará al Illes Balears Palma FS, vigente dominador europeo, mientras que el Viña Albali Valdepeñas se medirá al FC Barcelona Futsal.
El Palma, pese a su éxito reciente en Europa, llega con dudas tras un rendimiento irregular y con el estigma de no haber ganado un título nacional, mientras que el Barça, segundo en Liga con un partido menos, buscará reafirmar su solidez en una competición que ha conquistado en siete ocasiones, la última en 2024.
Las semifinales se disputarán el sábado (18:00 y 21:30 horas), mientras que la final tendrá lugar el domingo a las 18:00 en el Palacio de los Deportes de Granada, con capacidad para 7.500 espectadores.
Inter Movistar, el rey de copas
La de Granada será la edición número 37 de un torneo que se celebra cada año desde 1990 y el Inter, con 11 títulos en 17 finales disputadas, es el club más laureado por delante del FC Barcelona, que lleva siete trofeos conseguidos en nueve finales. ElPozo aparece tercero en ese palmarés con cuatro entorchados en 16 finales jugadas y a continuación el Jaén y el Caja Segovia, con tres y habiendo ganado ambos todos los partidos en los que se jugaron el título.
El Marsanz Torrejón logró dos y un subcampeonato y la Copa de España la ganaron en una ocasión otros seis equipos (Servigroup Peñíscola, Valencia Vijusa, Maspalomas Sol de Europa, Sego Zaragoza, Lobelle de Santiago y Castilla La Mancha Talavera).