Portugal - España, en directo en vídeo la final de la Eurocopa de fútbol sala

El Arena Stožice de Liubliana se viste de gala este sábado 7 de febrero por segunda vez en la historia del Fútbol Sala. El coliseo esloveno alberga, como en 2018, el duelo definitivo por el trono europeo. España y Portugal se citan en una final que no es solo un derbi ibérico, sino el choque entre la hegemonía histórica y la tiranía del presente. Con siete títulos en sus vitrinas, el combinado de Jesús Velasco busca recuperar una corona que no saborea desde 2016, mientras que el combinado luso llega con el objetivo de encadenar su tercer campeonato consecutivo.

España llega a la cita tras una semifinal de infarto contra Croacia (1-2). Los de Velasco demostraron madurez para sufrir y golpear en los momentos clave, apoyándose en la irrupción de figuras como Mellado y Dídac. Aunque el equipo español ha apostado por un bloque coral sin una estrella absoluta, su solidez defensiva y la capacidad de rotación han sido sus grandes bazas durante todo el torneo.

Por su parte, Portugal reafirmó su condición de favorito al pasar por encima de Francia (1-4). La selección liderada por Jorge Braz no solo ostenta una racha de 16 victorias seguidas en fases finales de la Eurocopa, sino que ha perfeccionado el arte de la remontada y el control emocional. Con Tomás Paço en estado de gracia, los lusos buscan repetir la gesta de 2018, cuando precisamente en este mismo escenario de Eslovenia, arrebataron el título a España en la prórroga.