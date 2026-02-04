Croacia - España, en directo en vídeo la semifinal de la Eurocopa de fútbol sala

La selección española se mide este miércoles a Croacia en las semifinales de la Eurocopa de fútbol sala. El conjunto dirigido por Jesús Velasco tratará de superar al conjunto balcánico en el camino hacia su octavo título europeo. La selección busca levantar un trofeo que se le resiste desde el año 2016.

España llega a la cita de semifinales tras completar su mejor partido en el torneo. La selección goleó a Italia en cuartos de final por 4-0, realizando un partido muy serio y que dejó un resultado final corto para lo visto sobre el 40x20. Antonio, con un doblete, Cortés y Motta en propia puerta firmaron los goles del combinado nacional.

El elenco dirigido por Jesús Velasco está completando un torneo prácticamente inmaculado. Ha conseguido cuatro victorias en cuatro encuentros, suma 20 goles a favor y solo cuatro en contra. España venció a Eslovenia (1-4), Bielorrusia (0-2) y Bélgica (10-3) en fase de grupos antes de superar a Italia en el primer encuentro de las eliminatorias.

La selección ha hecho gala durante todo el campeonato de un juego coral. Todos sus integrantes están enchufados y aportan a la causa. Prueba de ello es que diez de los doce jugadores de campo han marcado en el torneo. Solo Ricardo Mayor y Rivillos no han visto puerta en la cita que se está disputando en Eslovenia, Letonia y Lituania.

En semifinales espera Croacia, a priori la selección más débil de las cuatro que quedan en liza en la Eurocopa. El cuadro balcánico se ha metido entre los mejores del continente tras batir a Armenia en cuartos de final por un contundente 0-3. Mataja, por partida doble, y Vukmir hicieron los tantos, todos ellos en la primera mitad.

Antes, Croacia se clasificó en segunda posición del grupo A, solo por detrás de Francia, tras sumar cinco puntos. El conjunto croata empató ante Francia (2-2) y Georgia (2-2) antes de golear a Letonia (1-4) en el último encuentro de la primera fase.