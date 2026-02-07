Final España - Portugal: el juego de tronos del fútbol sala europeo

La selección con más Eurocopas vencidas frente a la ganadora de las dos últimas ediciones. España y Portugal reeditan en 2026 las finales de 2010 y 2018. Juego de tronos en el fútbol sala.

Han sido los dos mejores combinados del campeonato, el dirigido por Jesús Velasco y el de Jorge Braz. El toledano debuta con España y buscará vengar, en el mismo escenario del Arena Stožice de Liubliana, la cruel derrota en la tanda de penaltis de la final de 2018.

“Portugal es un gran equipo, la actual campeona de Europa, y va a ser un gran partido. Por nuestra parte tenemos que hacer nuestro juego, confiar en ello y ser fieles a lo que somos para tener más opciones que el rival”, subrayó Velasco ante la prensa antes de la final.

El carácter del combinado español les devuelve a su sitio La clasificación de la selección española para una nueva final es la constatación de que el fútbol sala español ha podido finalizar una travesía por el desierto que ha durado ocho años. Coincidiendo con los años de mayor enfrentamiento entre las instituciones, España se cayó de los primeros puestos en los Mundiales y Eurocopas, algo que era habitual desde 1996. Tal vez no tiene esta España esas estrellas mundiales que otrora fueron Paulo Roberto, Daniel, Kike, Ortiz o Luis Amado; pero sí hay algo palpable estos días, la entrega de toda la plantilla hasta dar el cien por cien por una causa común. Su éxito hasta ahora se basa en la solidez que es capaz de alcanzar tanto en ataque como, especialmente, en defensa. Supeditado al juego coral, Dídac en la portería y Mellado en el ataque están marcando esa diferencia necesaria en cada partido.