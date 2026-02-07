Final España - Portugal: el juego de tronos del fútbol sala europeo
- La selección con más Eurocopas, España (7), frente a vencedora de las dos últimas (2018 y 2022)
- En directo: España - Portugal, final del Europeo de fútbol sala, sábado a las 19:30, en directo en La 2 y RTVE Play
La selección con más Eurocopas vencidas frente a la ganadora de las dos últimas ediciones. España y Portugal reeditan en 2026 las finales de 2010 y 2018. Juego de tronos en el fútbol sala.
Han sido los dos mejores combinados del campeonato, el dirigido por Jesús Velasco y el de Jorge Braz. El toledano debuta con España y buscará vengar, en el mismo escenario del Arena Stožice de Liubliana, la cruel derrota en la tanda de penaltis de la final de 2018.
“Portugal es un gran equipo, la actual campeona de Europa, y va a ser un gran partido. Por nuestra parte tenemos que hacer nuestro juego, confiar en ello y ser fieles a lo que somos para tener más opciones que el rival”, subrayó Velasco ante la prensa antes de la final.
El carácter del combinado español les devuelve a su sitio
La clasificación de la selección española para una nueva final es la constatación de que el fútbol sala español ha podido finalizar una travesía por el desierto que ha durado ocho años. Coincidiendo con los años de mayor enfrentamiento entre las instituciones, España se cayó de los primeros puestos en los Mundiales y Eurocopas, algo que era habitual desde 1996.
Tal vez no tiene esta España esas estrellas mundiales que otrora fueron Paulo Roberto, Daniel, Kike, Ortiz o Luis Amado; pero sí hay algo palpable estos días, la entrega de toda la plantilla hasta dar el cien por cien por una causa común.
Su éxito hasta ahora se basa en la solidez que es capaz de alcanzar tanto en ataque como, especialmente, en defensa.
Supeditado al juego coral, Dídac en la portería y Mellado en el ataque están marcando esa diferencia necesaria en cada partido.
La Portugal de Braz, vigente dominador
Si Velasco lo está haciendo bien en el banquillo español, qué decir de Jorge Braz como seleccionador portugués. El artífice de los años gloriosos del combinado luso —dos Eurocopas y un Mundial desde 2018— trata de desmarcarse del favoritismo: “humildad y los pies en la tierra”.
“Tercera final consecutiva. Este es el camino que queríamos construir. Nos enfrentaremos a ellos, pero me parece que será un partido más abierto, donde nos pondrá en la posición que nos gusta, para jugar y competir. Estoy orgulloso del fútbol sala portugués. Nos hemos ganado con mérito el derecho a defender nuestro título", aseguró.