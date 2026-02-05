Horario y dónde ver en TV el España - Portugal, la final de la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026

España - Portugal, la gran final de la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026, tendrá lugar el sábado 7 de febrero a las 19:30 en el Arena Stožice de Liubliana, capital de Eslovenia. Los dos máximos favoritos se juegan el oro: la selección más laureada de la historia del torneo frente a la ganadora de los dos últimos campeonatos.

Los dos equipos llegan al último encuentro tras un camino impoluto. España ha ganado a Eslovenia (4-1), Bielorrusia (2-0) y Bélgica (10-3) en la fase de grupos; a Italia (4-0), en cuartos y a Croacia (2-1), en semis. Portugal ha vencido a Italia (6-2), Hungría (5-1) y Polonia (3-2), después a Bélgica (8-2) en cuartos y a Francia (4-1) en la segunda semifinal.

Los españoles han anotado 22 goles y han recibido 5 y los lusos tienen 26 a favor y 8 en contra. El balance es prácticamente idéntico, +17 para la selección de Jesús Velasco y +18 para el combinado de Jorge Braz. El dato que favorece a los nuestros es que España ha logrado dejar su portería a cero en dos partidos y Portugal, en cambio, ha recibido al menos un gol en todos los encuentros.

Los dos equipos tienen dos jugadores que han marcado cuatro tantos en el torneo: Antonio y Mellado para España y Diogo Santos y Pany Varela en Portugal. Los pichichis del torneo son Souheil Mouhoudine (Francia) y Omar Rahou (Bélgica) con seis goles, el primero puede ampliar su registro en el partido por el tercer puesto contra Croacia. También hay dos jugadores por equipos con tres tantos, los españoles Pablo Ramírez y Raya y los portugueses Rúben Góis y Tomás Paçó.

Revancha de 2018 En la Eurocopa, España ha sido la gran dominante, con medalla en todos los torneos que se han disputado hasta la fecha. Siete oros, dos platas y tres bronces para un trece de trece en tocar metal. Dos veces han sido campeones Portugal e Italia y una para Rusia, que está excluida del torneo por su invasión a Ucrania. El rival a batir es el combinado luso, que ha vencido las dos últimas ediciones del torneo, en 2018 con un 3-2 a España y en 2022 por 4-2 a Rusia. Ucrania y Francia pueden ser otros outsiders y presentar su candidatura al título.

Convocatoria de España Jesús Velasco hizo oficial el pasado 8 de enero su convocatoria para la Eurocopa masculina de fútbol sala 2026 de 16 jugadores. Se anunció que viajarían 15, en una lista definitiva de 14, pero con un tercer portero que el reglamento permite cambiar durante el campeonato en caso de lesión. El descartado fue David Novoa (O Parrulo) y el cancerbero que viaja sin estar en la convocatoria es Antonio Navarro (Manzanares FS), pero una desafortunada lesión de última hora obligó a introducir a Novoa por Dani Zurdo. Porteros: 1. Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y 21. Dídac Plana (FC Barcelona) Cierres: 6. Antonio Pérez (FC Barcelona) y 7. Raya (Movistar Inter) Alas-cierres: 3. Ricardo Mayor (ElPozo Murcia Costa Cálida), 4. Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida) y 13. Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida) Alas: 2. Cecilio Morales (Movistar Inter), 10. Mario Rivillos (Jimbee Cartagena Costa Cálida), 11. Cortés (Illes Balears Palma Futsal) y 15. David Novoa (O Parrulo) Ala-pívot: 8. Adolfo Fernández (FC Barcelona) Pívots: 9. Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y 14. Jesús Gordillo (MFK Tyumen) ““ El equipo más representado es el Jimbee Cartagena con cuatro jugadores, seguido del FC Barcelona, con tres, y dos aportan Movistar Inter y ElPozo Murcia. Todos los seleccionados participan en la Liga española, menos el pívot Jesús Gordillo, que está actualmente jugando en Rusia.