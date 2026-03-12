Etapa 5 de la París - Niza 2026, en directo hoy: de Cormoranche-sur-Sâone y Colombier-le Vieux (206,3km)

La quinta etapa de la París - Niza 2026 se disputa este jueves entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, una etapa de montaña de 206 kilómetros que aclarará algo más la lucha por la clasificación general y que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El danés Jonas Vingegaard estrena liderato después de su victoria en la cuarta etapa con final en Uchon en una jornada aciaga para el ciclismo español con los abandonos de Juan Ayuso, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo.

Con un perfil muy similar a las clásicas de las Ardenas, la quinta de la París-Niza 2026 tiene, como punto clave, el paso por Saint-Jean-de-Muzols, una rampa del 16% que marcará el devenir de una jornada donde, a buen seguro, aparecerán los favoritos de la carrera.

La jornada más larga de la presente edición de la París-Niza 2026, acumula cotas de segunda y tercera categoría, más una rampa de primera, lo que plantea un desgaste inevitable antes del final de etapa. Los primeros 150 km reúnen dos cotas de 3ª (Lentilly y Trèves), que podrían dar lugar a la primera fuga.

Serán el aperitivo a una traca final con una subida de poco más de 3 km al 7% a la Côte de Sécheras, para afrontar más tarde el 'muro' de Saint-Jean-de-Muzols, situado ya en el km 186,4, con tan solo 2,2 km de subida, pero a una media del 11%, y con rampas del 16%, lo que le convierne en el lugar perfecto para los ataques finales en la lucha por la victoria de etapa.

Los últimos kilómetros mantienen la exigencia, con la Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain (3,2 km al 7,6%) que se corona a solo 9 km de meta, con un posterior descenso, corto y técnico, y un par de kilómetros llanos antes de la línea de meta.

Puedes seguir la quinta etapa de la París-Niza 2026 en directo, en abierto y gratis a partir de las 15:40 horas por Teledeporte y RTVE Play con los comentarios de Carlos de Andrés y Miguel Ángel Iglesias. Consulta toda la información en la web rtve.es/deportes y los mejores resúmenes en RTVE Play.