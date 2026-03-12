Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 6 de la París - Niza: Barbentane - Apt

La sexta etapa de la París - Niza 2026 se disputa este viernes entre Barbentane y Apt, una etapa de media montaña de 179,3 kilómetros y un perfil accidentado, nervioso. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ganador de la quinta etapa, defiende los más de tres minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull) y los más de cinco sobre el alemán Georg Steinhauser (Education First).

Etapa 6 de la París Niza 2026: perfil y recorrido Esta sexta etapa entre Barbentane y Apt (179,3 km) es una jornada clásica de media montaña por la Provenza, diseñada para los aventureros. El control de equipo será difícil en los últimos 30 kilómetros. Al no ser puertos de gran entidad, los ataques pueden ser constantes y es un terreno perfecto para que un grupo reducido de favoritos se juegue la etapa al final. El perfil muestra una etapa dividida en dos fases muy claras, con una primera fase de aproximación hasta los 100 km. Será un terreno mayoritariamente llano que atraviesa los departamentos de Bouches-du-Rhône y Vaucluse. Sólo cuenta con la Côte de Saint-Rémy-de-Provence (2,5 km al 5%) en el km 25 para animar la formación de la fuga. Y luego la fase resolutiva del 100 al 179 km. La carrera entra en el macizo del Luberon, donde el terreno se vuelve accidentado y sin un metro de descanso. El encadenado final es lo que realmente puede marcar diferencias en la clasificación general. El Col de l'Aire Dei Masco (km 146,1) es la ascensión más larga del día, con 7,1 km al 4,4% (segunda categoría). Luego el sprint intermedio en Saint-Martin-de-Castillon, que también pica hacia arriba (2,7 km al 5,3%) en el km 163,2, ideal para buscar segundos de bonificación antes del puerto final, el Côte de Saignon (km 174,8), que actuará como juez de la etapa. Son 4 km al 5% (2ª categoría), pero con un tramo final más exigente que roza el 8%. Y luego tenemos el vertiginoso descenso a Apt. Lo más relevante desde el punto de vista técnico es la ubicación de la cima de Saignon, a tan solo 4,5 kilómetros de la meta. Sin tiempo de reacción, el descenso es muy rápido y técnico. El último kilómetro ya en las calles de Apt es prácticamente llano, pero tras un descenso tan agresivo, entrar bien posicionado en las curvas finales es crucial para disputar la victoria.