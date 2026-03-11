Bam Adebayo hace historia en la NBA con sus 83 puntos en un partido y supera a Kobe Bryant

Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat, metió 83 puntos este martes en la victoria 150-129 de su equipo contra los Washington Wizards y superó los 81 puntos de Kobe Bryant para firmar la segunda mejor actuación anotadora en la historia de la NBA.

Adebayo, de 28 años y en su novena temporada con los Miami Heat, dejó atrás la estratosférica marca de Bryant de 2006 contra los Toronto Raptors y solo tiene por delante al legendario Wilt Chamberlain, que anotó 100 en 1962 con Philadelphia contra los New York Knicks.

Adebayo se retiró con 1.08 minutos por jugar con 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41.49 minutos en pista.

"Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al 'coach' para dibujar jugadas para mí", afirmó Adebayo, muy emocionado y rodeado de sus compañeros al acabar este histórico partido.

Adebayo aseguró que empezó a ver posible esta hazaña cuando llevaba 43 puntos al descanso y no dudó en poner este encuentro en el número uno de los mejores de su carrera.

Su nombre ya está en el Olimpo de la NBA, junto a Wilt Chambelain y a Kobe Bryant.

"Son los más grandes de siempre", destacó Adebayo, que tenía a su madre y a su novia, la también jugadora A'Ja Wilson, presente en el Kaseya Center en la noche más dulce de su vida.