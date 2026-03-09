Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 3 de la París - Niza: Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire

La tercera etapa de la París - Niza 2026 se disputa este martes con una contrarreloj por equipos entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire de 23,5 kilómetros. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

Tras la victoria al sprint de Max Kanter en la segunda etapa, y la lucha por las bonificaciones en el último sprint especial, el estadounidense Luke Lamperti (Education First) llega líder a la crono con el mismo tiempo que el belga Vito Braet (Lotería Intermarcha)

Etapa 3 de la París Niza 2026: perfil y recorrido Esta tercera etapa de la 'Carrera del Sol' se presenta como una oportunidad de marcar diferencias en la general. Es la hora de los favoritos y, como novedad, este año se introduce que el tiempo de la etapa lo marcará el primer corredor en entrar en la meta; hasta ahora lo marcaba el cuarto o el quinto. Esto toma relación con el perfil de la etapa. Los 23 km son en su mayor medida llanos, con dos subidas de apenas el 3% y el 4% de desnivel, pero la segunda será la subida clave, ya que marca el punto de mayor altitud de la etapa (261 metros) en Saint-Andelain, que hace que los últimos cinco kilómetros sean en descenso hasta Pouilly-sur-Loire (170 metros). Eso querrá decir que los primeros 18 km serán de pura fuerza bruta para que los equipos se desgasten, guardando el último tramo para el que haga de 'sprinter', que se lance al descenso para hacer el mejor tiempo en la línea de meta. A priori se presenta como un perfil idóneo para el danés Jonas Vingegaard, sobre todo por el perfil de sus 'escuderos' en el Visma. Pero conviene no dejar de lado las posibilidades del UAE con Brandon McNulty, el Lidl-Trek con Juan Ayuso o el Ineos con el español Carlos Rodríguez. Como detalle técnico adicional, los equipos deberán tener en cuenta también el viento de costado del Valle del Loira y el firme rugoso de las carreteras de la zona, que añade resistencia a la rodadura.