Arbeloa: "¿Huijsen y Mastantuono? Recuerdo lo que se decía de Vinicius cuando llegó y mira donde está ahora"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha reconocido el mal momento de su equipo, que ha encadenado dos derrotas seguidas en Liga y ha dicho que están centrados en el partido de este viernes contra el Celta: "El pasado no existe, solo pensamos en Balaídos". Además, Arbeloa ha defendido a Huijsen y Mastantuono ante los pitos recibidos en el Bernabéu: "Recuerdo lo que se decía de Vinicius cuando llegó y mira donde está ahora".

"El juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y Huijsen, por edad, podría estar en el Castilla. Creo que tenemos que tener mucha paciencia con jugadores de ese potencial y de ese nivel con lo que están haciendo en su primera temporada del Real Madrid. Jugar en el Real Madrid no es jugar en cualquier equipo del mundo, es el más exigente y son muy jóvenes. Tienen mi total confianza, no son solo el futuro sino el presente", ha explicado el técnico blanco, que ha pedido a los aficionados blancos que "les exijan trabajo y esfuerzo, y que les animen a equivocarse, porque eso les hará crecer".