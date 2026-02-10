Jaume Pueyo roza las semifinales en unos históricos cuartos para el esquí español

Los españoles Jaume Pueyo y Bernat Sellés han logrado un hito histórico para el esquí español al disputar unos cuartos de final de esprint clásico en esquí de fondo, en los que Pueyo luchó hasta la recta final por el pase a semifinales y Sellés se marchó con la cabeza bien alta tras su pase a las eliminatorias.

04.07 min Bernat Sellés completa su debut olímpico como cuartofinalista en la prueba sprint, estilo clásico, de esquí de fondo de Milano Cortina

Por su parte, Marc Collel, tercer español participante en la categoría, no pasó el primer corte al acabar en 55ª posición.