Jaume Pueyo roza las semifinales en unos históricos cuartos para el esquí español
- El esquiador español fue protagonista en su eliminatoria, con un ataque espectacular
- Bernat Sellés completó el hito nacional en los primeros cuartos de final con representación española en unos Juegos
Los españoles Jaume Pueyo y Bernat Sellés han logrado un hito histórico para el esquí español al disputar unos cuartos de final de esprint clásico en esquí de fondo, en los que Pueyo luchó hasta la recta final por el pase a semifinales y Sellés se marchó con la cabeza bien alta tras su pase a las eliminatorias.
Por su parte, Marc Collel, tercer español participante en la categoría, no pasó el primer corte al acabar en 55ª posición.
Klaebo, oro inapelable
El ganador final no fue otro que el noruego Joannes Hosflot Klaebo, que ha sumado su segundo oro en Milano Cortina 2026, el séptimo oro de su carrera, al imponerse con contundencia en la final de la prueba.
Klaebo, que fue el mejor de la clasificación (3:07.37) marcó los mejores tiempos también en cuartos (3:30.66) y en semifinales (3:39.72), antes de asegurarse una nueva victoria en la final, que encabezó desde su inicio y dominó contundentemente con un crono de 3:39.74.
Dos días después de imponerse en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, Klaebo marcó un ritmo inalcanzable en los últimos metros, después de abrir brecha sobre el resto y seguido solo por el estadounidense Ben Ogden (3:40.61) y su compatriota Oskar Opstad Vike (3:46.55), que le acompañaron en el podio.
Con siete títulos olímpicos en tres Juegos, quince oros mundiales y 107 victorias en la Copa del Mundo, competición cuya general ha ganado en cinco ocasiones, Klaebo, de 29 años, es el esquiador de fondo en activo más laureado en el ámbito internacional.