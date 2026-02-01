Athletic - Real Sociedad, en directo el partido de la jornada 22 de Liga

Athletic Club y Real Sociedad disputan este domingo en San Mamés el encuentro de la jornada 22 de Liga, en una nueva edición del derbi vasco, al que ambos rivales llegan con inercias muy distintas tras los últimos resultados que han penalizado a los rojiblancos y han premiado a los blanquiazules.

Decía Ernesto Valverde tras la eliminación del Athletic en Champions a manos del Sporting de Portugal que la prioridad de su equipo es "siempre la Liga", calificando de "importantísimo" el partido de este domingo donde los locales buscan los tres puntos para revertir la mala racha de resultados.

Para ello, el técnico local no podrá contar con Oihan Sancet, con una lesión muscular moderada, baja que se une a las de Iñaki Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz y la del sancionado Iñigo Lekue. Además, Valverde cuenta con las dudas de Nico Williams, Aymeric Laporte y Dani Vivian, los tres por problemas físicos.

Los leones son decimoterceros con 24 puntos, a tan solo tres del último puesto del descenso que marca el Real Mallorca, y a tres de una Real Sociedad que es octava a cinco puntos de los puestos europeos en una apretada clasificación en Primera División.

Los donostiarras llegan tras sumar cinco victorias consecutivas en Liga, con las dos últimas victorias ante FC Barcelona y Real Club Celta de Vigo, esta última por 3-1 con un doblete de Mikel Oyarzábal tras jugar toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión del croata Duje Cáleta-Car.

Será el 158º derbi vasco en Liga con el precedente de la última victoria donostiarra en la jornada 11 por un ajustado 3-2 con goles de Gonçalo Guedes, Brais Mendez y Jon Gorrotxategi por los del Athletic Club anotados por Gorka Guruzeta y Robert Navarro.