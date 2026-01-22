España arranca la lucha por su octava corona europea de fútbol sala ante el anfitrión Eslovenia
- El equipo dirigido por Jesús Velasco se perfila como uno de los favoritos con una mezcla de experiencia y juventud
- En directo: España - Eslovenia, Europeo de fútbol sala, este viernes a las 20:30 horas en La 2 y RTVE Play
La selección española de fútbol sala debuta este viernes en el Europeo 2026 que se disputa en Letonia, Lituania y Eslovenia y lo hace frente a uno de los anfitriones, la selección eslovena contra la que suma un balance de 16 victorias, tres empates y tan solo una derrota en los 20 enfrentamientos previos.
Encuadrada en el grupo C junto a Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica, los hombres de Jesús Velasco buscan el octavo entorchado continental diez años después de su último título en un Europeo que se disputa por primera vez de forma conjunta en tres países.
Tras el tercer puesto conquistado en la edición 2022 tras derrotar a Ucrania en el partido por el tercer y cuarto puesto, España afronta un nuevo gran torneo tras caer eliminada en los octavos de final del pasado Mundial ante el combinado de Venezuela, lo que provocó el relevo como seleccionador de Fede Vidal por Jesús Velasco, quien suma un balance de 13 victorias y un empate en los 14 encuentros en los que ha dirigido al equipo.
Veteranía y juventud
El equipo español llega al torneo tras liderar su grupo de clasificación con un pleno de victorias frente a los combinados de Bosnia-Herzegovina, Inglaterra y Suiza con 37 goles a favor y tan solo 3 en contra, por lo que se perfila como uno de los grandes candidatos al título.
Eslovenia afronta su octavo Europeo, el sexto consecutivo con una mejor clasificación en las ediciones de 2024 y 2018, cuando consiguió alcanzar los cuartos de final, y el precedente de 2022, donde no superó la fase de grupos tras dos empates ante Kazajistán e Italia y una derrota frente a Finlandia.
España supera de forma clara a Eslovenia en el balance histórico, tanto en amistosos como en partidos oficiales y una única derrota española en la fase de clasificación para el Mundial de 2016 cuando el cuadro esloveno venció en Maribor por 1-0.
Los veteranos Mario Rivillos, de 36 años, y el guardameta Dídac Plana, de 35, ejercerán de referentes de un grupo que combina experiencia y juventud, con piezas destacadas como Antonio Pérez, del Barça, y Mellado y Pablo Ramírez, del Jimbee Cartagena.
Tras el encuentro ante Eslovenia, España se medirá a Bielorrusia el lunes 26 a las 17:30 horas y cerrará la fase de grupos frente a Bélgica el jueves 29, también a las 17:30.