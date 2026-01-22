España arranca la lucha por su octava corona europea de fútbol sala ante el anfitrión Eslovenia

La selección española de fútbol sala debuta este viernes en el Europeo 2026 que se disputa en Letonia, Lituania y Eslovenia y lo hace frente a uno de los anfitriones, la selección eslovena contra la que suma un balance de 16 victorias, tres empates y tan solo una derrota en los 20 enfrentamientos previos.

Encuadrada en el grupo C junto a Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica, los hombres de Jesús Velasco buscan el octavo entorchado continental diez años después de su último título en un Europeo que se disputa por primera vez de forma conjunta en tres países.

Tras el tercer puesto conquistado en la edición 2022 tras derrotar a Ucrania en el partido por el tercer y cuarto puesto, España afronta un nuevo gran torneo tras caer eliminada en los octavos de final del pasado Mundial ante el combinado de Venezuela, lo que provocó el relevo como seleccionador de Fede Vidal por Jesús Velasco, quien suma un balance de 13 victorias y un empate en los 14 encuentros en los que ha dirigido al equipo.