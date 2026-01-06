Cinco equipos de Segunda esperan rival para los octavos de Copa entre los protagonistas de la Supercopa
- Deportivo, Cultural Leonesa, Albacete, Burgos y Racing se medirán a un equipo de Primera en sus respectivos estadios
- Sorteo de octavos de final de Copa del Rey, miércoles a las 13:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
Real Club Deportivo, Real Racing Club de Santander, Burgos CF, Cultural Leonesa y Albacete Balompié esperan a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic Club en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol que se celebra este miércoles 7 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Once equipos de Primera División y cinco de Segunda conocerán su destino en el torneo del K.O. este miércoles.
No será un sorteo puro, ya que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, del 7 al 11 de enero en Arabia Saudí, se enfrentarán a uno de los cinco equipos de la categoría de plata, y lo harán en campo contrario en la penúltima ronda eliminatoria que se disputa a partido único los días 13, 14 y 15 de enero. El sorteo podrá seguirse desde las 13:00h a través de Teledeporte y RTVE Play.
Condicionantes del sorteo
Los condicionantes del sorteo son que los protagonistas de la Supercopa se enfrenten a equipos de inferior categoría en campo rival, y que en los casos de eliminatorias entre equipos de Primera División, el equipo que ejerce de local es aquel cuya bola se extrae en primer lugar.
Por lo tanto, los estadios de Riazor, Sardinero, Reino de León, Plantío y Carlos Belmonte acogerán un duelo donde los equipos locales buscarán una nueva sorpresa ante rivales de la máxima categoría, como ya hicieran en la ronda anterior, donde el Deportivo eliminó al Mallorca; el Racing, al Villarreal; la Cultural, al Levante; el Burgos, al Getafe y el Albacete, al Celta de Vigo.
Cuatro de esos cinco campos de la categoría de plata recibirán a los conjuntos que se juegan esta semana el primer título del año en Arabia Saudí.
Los encuentros, a partido único, llegarán tras la resaca de la Supercopa de España y la 19ª jornada en Primera y la 21ª en Segunda con todos los implicados de la Liga Hypermotion jugando sus partidos el sábado, mientras entre los de Primera, tan solo el Rayo Vallecano disputará su encuentro el domingo.
El sorteo se celebra excepcionalmente en una fecha tan tardía debido a la disputa de la última eliminatoria de dieciseisavos entre Granada y Rayo el 6 de enero, un partido que fue aplazado por el compromiso del equipo madrileño en la Conference League en diciembre y que se saldó con la clasificación del cuadro madrileño este martes.
Bombos Sorteo de octavos de final
- Bombo 1 (Los cuatro de la Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.
- Bombo 2: (Primera División): Valencia, Elche, Real Sociedad, Betis, Alavés, Osasuna y Rayo.
- Bombo 3 (Segunda División): Racing de Santander, Deportivo, Albacete, Cultural y Burgos.