Cinco equipos de Segunda esperan rival para los octavos de Copa entre los protagonistas de la Supercopa

Real Club Deportivo, Real Racing Club de Santander, Burgos CF, Cultural Leonesa y Albacete Balompié esperan a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic Club en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol que se celebra este miércoles 7 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Once equipos de Primera División y cinco de Segunda conocerán su destino en el torneo del K.O. este miércoles.

No será un sorteo puro, ya que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, del 7 al 11 de enero en Arabia Saudí, se enfrentarán a uno de los cinco equipos de la categoría de plata, y lo harán en campo contrario en la penúltima ronda eliminatoria que se disputa a partido único los días 13, 14 y 15 de enero. El sorteo podrá seguirse desde las 13:00h a través de Teledeporte y RTVE Play.