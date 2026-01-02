Dakar 2026: Carlos Sainz, gran baza española en coches; Schareina y el ascenso de Canet, candidatos en motos

Este sábado 3 de enero comienza el Rally Dakar 2026 en Yanbu, ciudad a la que llegará la caravana el día 17 en un recorrido íntegramente por Arabia Saudí en 13 etapas más una prólogo. Será la séptima edición en el país asiático del 'raid' más prestigioso y duro del calendario, asentándose de una manera si no definitiva, al menos indefinida.

01.02 min Jornada de pruebas y felicitaciones antes del Dakar 2026

En el año 2020 el español Carlos Sainz inauguró el palmarés en terreno saudí. A sus 63 años, el madrileño buscará su quinto 'tuareg' con cinco marcas diferentes; este año repite con Ford, con la que se estrenó en 2025 abandonando prematuramente.

Sainz espera poder competir al máximo, pero augura una batalla dura con varios candidatos. Toyota, Dacia y Mini vienen pisando fuerte mecánicamente y pilotos como el brasileño Lucas Moraes, a la sazón campeón del mundo de Rally-Raid, están entre los rivales a marcar por el madrileño.

Tampoco conviene olvidar al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), con cinco Dakar en su palmarés, ni el defensor del título, el piloto local Yazeed Al Rajhi (Toyota). Las marcas a las que representan han apostado fuerte por pilotos con experiencia y solvencia en las dunas. Así, Toyota tiene en nómina a Henk Lategan, Seth Quintero o Toby Price, entre otros, mientras que Dacia cuenta con Sebastien Loeb, el mencionado Moraes y la española Cristina Gutiérrez.

Sainz tampoco estará solo, ya que tendrá como compañero de marca a otro histórico del Dakar como el español Nani Roma. Un dúo experimentado, junto a sus inseparables copilotos Lucas Cruz y Álex Haro, para poner el acento español a la marca estadounidense.

La 'Armada' española contará con una nutrida representación en coches, entre los que destacan un año más Laia Sanz (Ebro), Isidre Esteve (Repsol Toyota) y el presentador de televisión Jesús Calleja. Sin olvidar la categoría Challenger, donde Pau Navarro es aspirante al triunfo final.

Schareina y el salto de Canet, las bazas españolas en motos En la categoría de motos la gran baza española es el subcampeón Tosha Schareina, que a los mandos de una Honda desafiará el poderío de las KTM sobre las arenas de Arabia Saudí. Precisamente una KTM es lo que pilota el otro nombre a seguir de la 'Armada', Edgar Canet, que da el salto a la categoría reina (GP) después de lograr el triunfo el año pasado en R2. 00.58 min Edgar Canet, tras ganar el Dakar en Rally 2: ''Demostrarme que puedo ser profesional me motiva muchísimo'' Sin salir de la máxima categoría, Lorenzo Santolino completa la terna de favoritos españoles -no los únicos- que tratarán de desafiar al australiano Daniel Sanders, defensor del 'tuareg'. Este no sólo tendrá que vigilar de cerca a los nuestros, sino a otros pilotos que ya van sonando de otros años como el sudafricano Bradley Cox, el estadounidense Ricky Brabec, el francés Adrien Van Beveren, el argentino Luciano Benavides o el chileno Nacho Cornejo. Dentro de la categoría R2, la que deja huérfana Edgar Canet, están los pilotos que deciden competir por el título del Dakar Original, es decir, competir sin asistencia externa y ser sus propios mecánicos en el vivac. En total son 21 los héroes que han escogido la versión más dura de la prueba, entre los que destaca el español Javi Vega, que logró un segundo puesto en 2023.