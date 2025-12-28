Muere el exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona Carles Vilarrubí a los 71 años

Carles Vilarrubí, empresario, gastrónomo y exvicepresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2017, ha fallecido este domingo a los 71 años.

Desde su cuenta oficial en la red social X, el club azulgrana ha publicado un mensaje de condolencias: "El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan sus más sentidas condolencias por la muerte de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre del 2017".

"Vinculado al Barça desde bien joven, también defendió el escudo como jugador de hockey patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El club quiere expresar todo su apoyo y calor a la familia y amigos. Descanse en paz", añade el mensaje