Villarreal – Copenhague, en directo hoy el partido de la sexta jornada de la Champions League

El Villarreal recibe al Copenhague en la sexta jornada de la fase liga de la Champions; un partido que se anuncia decisivo para ambos conjuntos en sus aspiraciones de quedar entre los 24 primeros que se clasifican para las rondas eliminatorias y que puedes seguir bajo estas líneas a las 18.45 horas.

Marcelino García, técnico del Villarreal, ha apostado por una alineación formada por Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pépé y Mikautadze.

En directo Villarreal – Copenhague | Champions hoy

Previa del Villarreal - Copenhague El 'submarino' amarillo suma seis victorias consecutivas en Liga pero aún no conoce esta temporada la victoria en Europa. El cuadro de Marcelino no ha podido trasladar su buen hacer en la competición doméstica, donde persigue de cerca al FC Barcelona y al Real Madrid desde la tercera posición en la tabla, a la Champions, donde no ha ganado en sus últimos ocho partidos. Incluso ha sido incapaz de marcar en sus últimos tres encuentros de la máxima competición europea. Este miércoles tiene una cita que parece propicia contra el Copenhague. El Villarreal, que viene de ganar 2-0 al Getafe, tiene las bajas de Juan Foyth, que fue expulsado con tarjera roja en Dortmund, y los lesionados Kambwala y Gerard Moreno. El conjunto danés, que marcha cuarto en su liga, tampoco podrá contar con el mexicano Rodrigo Huescas ni con Magnus Mattson por lesión. Ahora mismo los dos equipos están en puestos que les dejarían eliminados esta primera fase: el Villarreal llega a esta sexta jornada en el puesto 34º, después de haber sumado únicamente un empate ante la Juventus de Turín. El resto han sido derrotas ante Tottenham Hotspur, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund. El Copenhague está ligeramente mejor, en el puesto 29º, con 4 puntos. Los daneses se impusieron en la anterior jornada al Kairat Almaty kazajo. Tres puntos que sumar al empate inicial ante el Bayer Leverkusen. Entre medias, las derrotas ante Qarabag, Borussia Dortmund y Tottenham Hotspur.