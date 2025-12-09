El Barça busca el 'Top-8' de la Champions contra un Eintracht de mal recuerdo
- El equipo germano eliminó al Barça de la Europa League en 2022 con el Camp Nou lleno de alemanes
- FC Barcelona - Eintracht de Fráncfort, narración minuto a minuto este martes a las 21:00 en RTVE.es
El Eintracht de Fráncfort vuelve al Camp Nou, lugar de grato recuerdo para el equipo y su afición, que no olvida aquel partido de 2022, con la grada culé repleta de aficionados alemanes... vestidos de blanco celebrando el pase a semifinales de la Europa League. Aquel día el Eintracht ganó en la grada y en el césped (2-3). Este martes, en Barcelona no quieren que se repita ninguna de esas imágenes.
La primera medida que ha tomado el Barça este año ha sido vigilar de cerca la reventa de entradas para el partido. No se puede volver a repetir aquella foto, y menos en el nuevo Camp Nou. La segunda, y más importante, será conseguir una victoria que le acerque al Top-8 y una clasificación directa hacia octavos. Llegamos a la antepenúltima jornada de la fase de liga de la Champions y todos quieren estar ahí.
Un equipo de extremos
El Barça llega al partido lanzado y en un momento dulce de juego, mientras que el Eintracht desembarca en Barcelona con la mochila repleta de goles en contra. Los alemanes cayeron en la Bundesliga por 6-0 ante el Leipzig y se han ganado a pulso la fama de coladero. Los de Fráncfort son el equipo más goleado de la liga alemana (29 goles) y el segundo por la cola en la Champions, solo por detrás del Ajax (ha encajado 14 tantos en 5 partidos).
Es el Eintracht un equipo de contrastes. Débil atrás, es un cañón delante. Segundo máximo goleador de la Bundesliga por detrás del Bayern (28 goles en 13 partidos) y con 7 tantos en Champions, su capacidad ofensiva es uno de sus grandes peligros. Llega a Barcelona, eso sí, con la sensible baja de Burkardt. El punta germano es el segundo máximo goleador de la liga alemana por detrás de Harry Kane.
Sin embargo, en la máxima competición europea brilla más su debilidad ofensiva que su potencial ofensivo, y acumula goleadas en contra: sendos 5-1 ante Liverpool y Atlético o el 0-3 con el Atalanta jalonan una trayectoria mediocre que le hunde en la 28ª plaza de la tabla clasificatoria con una sola victoria que, para mantener los extremos, fue por goleada (5-1 al Galatasaray).
El Atlético se la juega ante el exigente PSV
Por su parte, el Atlético de Madrid visita al PSV Eindhoven en un duelo directo contra uno de los equipos más goleadores de Europa y con las bajas de Llorente, Baena y Giménez.
Simeone, que recupera a Cardoso para el choque en Países Bajos, afronta una cita crucial para que su equipo luche por meterse entre los ocho primeros clasificados de la Champions. El rival, firme líder de la Eredivisie y con una sola derrota en Champions, donde ha ganado a rivales de la talla del Liverpool y el Nápoles, promete ser una dura prueba para los rojiblancos.