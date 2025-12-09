El Barça busca el 'Top-8' de la Champions contra un Eintracht de mal recuerdo

El Eintracht de Fráncfort vuelve al Camp Nou, lugar de grato recuerdo para el equipo y su afición, que no olvida aquel partido de 2022, con la grada culé repleta de aficionados alemanes... vestidos de blanco celebrando el pase a semifinales de la Europa League. Aquel día el Eintracht ganó en la grada y en el césped (2-3). Este martes, en Barcelona no quieren que se repita ninguna de esas imágenes.

El Eintracht hizo suyo el Camp Nou en 2022. EFE

La primera medida que ha tomado el Barça este año ha sido vigilar de cerca la reventa de entradas para el partido. No se puede volver a repetir aquella foto, y menos en el nuevo Camp Nou. La segunda, y más importante, será conseguir una victoria que le acerque al Top-8 y una clasificación directa hacia octavos. Llegamos a la antepenúltima jornada de la fase de liga de la Champions y todos quieren estar ahí.