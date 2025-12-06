Max Verstappen se agarra a sus opciones al título; saldrá desde la 'pole position' en Abu Dabi

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.

Verstappen firmó la pole y arrancará por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el certamen y que saldrá desde esa posición.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en Yas Marina.

El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.