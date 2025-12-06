Max Verstappen se agarra a sus opciones al título; saldrá desde la 'pole position' en Abu Dabi
- Lando Norris y Oscar Piastri saldrán desde la segunda y tercera posición, respectivamente
- Verstappen necesita ganar y que Norris no mejore un cuarto puesto para mantener abierto el título
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina.
Verstappen firmó la pole y arrancará por delante de los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el certamen y que saldrá desde esa posición.
El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en Yas Marina.
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.
Sainz y Stroll fueron eliminados en la Q2
El español Carlos Sainz (Williams) -con el duodécimo tiempo- y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) -con el decimoquinto- quedaron eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2) de Yas Marina.
Sainz (Williams) arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.
La carrera, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros, arrancará a las cinco de la tarde (las dos de la tarde en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT).