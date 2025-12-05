Pedro Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, integrado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los comités Olímpico (COE) y Paralímpico (CPE) y asumió el compromiso de adaptar algunos de los principios del proyecto del Modelo del Deporte presentado en la sede del COE.

"Este nuevo Comité va a desarrollar su labor en el marco del Consejo Superior de Deportes, al servicio de nuestras federaciones y nuestros deportistas. Es muy importante este avance que estamos anunciando con el que las tres principales instituciones van a tener un papel muy relevante en materializar las políticas del deporte español", ha afirmado.

Sánchez ha presidido la presentación del estudio el Modelo del Deporte, documento que analiza la situación en España y ofrece 62 propuestas para mejorar las condiciones de los diferentes agentes del sector, de ellas incide en el papel que deben desempeñar los citados comités y el de las distintas administraciones, federaciones, ligas, deportistas, técnicos y árbitros, además de apuntar líneas de actuación.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, asistieron también al acto, en el que intervinieron el presidente del COE, Alejandro Blanco, el director general del Comité Paralímpico, Francisco Botía, y el director del estudio y profesor de derecho administrativo de la universidad Carlos III, Alberto Palomar.