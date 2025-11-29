El Atlético mantiene el pulso por la Liga tras vencer a un Oviedo que sigue colista

Ficha técnica: 2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico González (Giménez, m. 87); Gallagher, Koke (Raspadori, m. 75), Baena (Giuliano, m. 46); Griezmann (Barrios, m. 63) y Sorloth (Julián Alvarez). 0 - Oviedo: Aaron; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Dani Calvo, m. 61), Rahim; Dendocker; Colombatto (Reina, m. 83), Cazorla (Ejaria, m. 75), Hassan (Ilic, m. 83); Rondón (Fores, m. 75) y Fede Viñas. Goles: 1-0, m. 15: Sorloth. 2-0, m. 26: Sorloth. Árbitro: Víctor García (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a David Carmo (m. 54). Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 61.305 espectadores.

El Atlético de Madrid mantiene el pulso por la Liga tras su triunfo ante el Real Oviedo (2-0) con un doblete de Alexander Sorloth en la jornada 14 de LaLiga, que le deja a 3 puntos del FC Barcelona, líder a falta del Girona-Real Madrid de este domingo, y rival de los colchoneros el próximo martes, en la jornada adelantada por la disputa de la Supercopa de España el próximo mes de enero.

Las dinámicas ligueras de ambos equipos quedaron patentes en la fría noche del Metropolitano, que encogió al Real Oviedo, al tiempo que el noruego Alexander Sorloth avivaba la victoria colchonera con unos primeros 45 minutos colosales en los que anotó los dos únicos goles de la noche.

Sin Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Pablo Barrios, Diego Pablo Simeone volvía a contar con Jan Oblak y hacía debutar como titular en Liga a Marc Pubill, mientras Luis Carrión apostaba por Haissem Hassam en punta por la baja de Ilyas Chaira con Santi Cazorla de enganche y Fede Viñas en el costado izquierdo, sin encontrar los huecos para hacer daño al Atleti.

Por encima de todos, emergió el gigantón Alexander Sorloth, quien avisó con un disparo en el minuto 6 que repelió Aarón Escandel, y anotó los dos primeros goles del equipo rojiblanco, ambos con asistencia de Dávid Hancko, el primero tras una buena jugada colectiva conducida por Alex Baena, y el segundo con un pelín de suerte al aprovecharse del rechace de David Carmo.