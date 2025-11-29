El Atlético mantiene el pulso por la Liga tras vencer a un Oviedo que sigue colista
- Alexander Sorloth firma un doblete en la victoria colchonera por 2-0 en el Metropolitano
- El equipo asturiano mantuvo el tipo a pesar del mayor dominio del cuadro colchonero
Ficha técnica:
2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico González (Giménez, m. 87); Gallagher, Koke (Raspadori, m. 75), Baena (Giuliano, m. 46); Griezmann (Barrios, m. 63) y Sorloth (Julián Alvarez).
0 - Oviedo: Aaron; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Dani Calvo, m. 61), Rahim; Dendocker; Colombatto (Reina, m. 83), Cazorla (Ejaria, m. 75), Hassan (Ilic, m. 83); Rondón (Fores, m. 75) y Fede Viñas.
Goles: 1-0, m. 15: Sorloth. 2-0, m. 26: Sorloth.
Árbitro: Víctor García (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a David Carmo (m. 54).
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 61.305 espectadores.
El Atlético de Madrid mantiene el pulso por la Liga tras su triunfo ante el Real Oviedo (2-0) con un doblete de Alexander Sorloth en la jornada 14 de LaLiga, que le deja a 3 puntos del FC Barcelona, líder a falta del Girona-Real Madrid de este domingo, y rival de los colchoneros el próximo martes, en la jornada adelantada por la disputa de la Supercopa de España el próximo mes de enero.
Las dinámicas ligueras de ambos equipos quedaron patentes en la fría noche del Metropolitano, que encogió al Real Oviedo, al tiempo que el noruego Alexander Sorloth avivaba la victoria colchonera con unos primeros 45 minutos colosales en los que anotó los dos únicos goles de la noche.
Sin Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Pablo Barrios, Diego Pablo Simeone volvía a contar con Jan Oblak y hacía debutar como titular en Liga a Marc Pubill, mientras Luis Carrión apostaba por Haissem Hassam en punta por la baja de Ilyas Chaira con Santi Cazorla de enganche y Fede Viñas en el costado izquierdo, sin encontrar los huecos para hacer daño al Atleti.
Por encima de todos, emergió el gigantón Alexander Sorloth, quien avisó con un disparo en el minuto 6 que repelió Aarón Escandel, y anotó los dos primeros goles del equipo rojiblanco, ambos con asistencia de Dávid Hancko, el primero tras una buena jugada colectiva conducida por Alex Baena, y el segundo con un pelín de suerte al aprovecharse del rechace de David Carmo.
Doblete de Alexander Sorloth
El Oviedo sufrió la gran actuación del delantero noruego en una primera parte donde apenas ofreció contestación, tan solo una volea de Hassan a pase de Santi Cazorla, y un centro orientado del francés que no encontró a Salomón Rondón.
Más valiente estuvo el equipo asturiano en el arranque de la segunda parte, pisando con cierta autoridad el campo del Atlético y sumando varios remates de peligro, como el cabezazo de Fede Viñas y los disparos de Nacho Vidal y Santi Cazorla, con los que marcaron territorio.
A pesar de la mejoría del equipo de Luis Carrión, el Atlético dispuso de las ocasiones más claras de gol, como el enésimo pase de gol de Hancko que a punto estuvo de encontrar el remate de Nico González, y la más clara de Giuliano Simeone en un mano a mano ante Escandel.
Sexta victoria consecutiva del Atlético en Liga que le permite sumar 31 puntos, a tres del FC Barcelona y a uno del Real Madrid que disputa su partido de la decimocuarta jornada este domingo ante el Girona en Montilivi. Por su parte, el Real Oviedo se mantiene colista de Primera División con 9 puntos, los mismos que el Levante tras su derrota en casa ante el Athletic Club.