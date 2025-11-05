Brujas vs. Barça: la fuerza física y la envergadura frente al juego de posesión y control de balón

Alineaciones probables: Brujas: Nordin Jackers; Kyriane Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Romeo Vermant, Christos Tzolis; y Nicoló Tresoldi. Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres o Lewandowski. Árbitro: Anthony Taylor (ING).

En el estadio Jan Breydel de Brujas se miden dos equipos necesitados de sumar puntos en la cuarta jornada de la Champions League. Tanto el equipo belga como el español ocupan la segunda posición en sus respectivas ligas domésticas, mientras que en Champions uno está en la parte alta con victorias, el Barça, y en la parte baja con tan solo tres puntos, el Brujas.

El equipo dirigido por Nicky Hayen vive un proceso de transición tras la salida de varios de sus protagonistas en las últimas campañas. Se fueron Ardon Jashari, Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi, Ferran Jutglà o Skov Olsen; y llegaron nuevas caras como las de Ludovit Reis, Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs o Aleksandar Stankovic.

El equipo, a diferencia del equipo catalán, destaca por su fortaleza física. La comparación entre la línea defensiva local —su altura media ronda el 1,90 m.— y una en la que pueden estar Balde, Eric García, Cubarsí —duda hasta última hora— y Koundé lo dice todo.

El contragolpe y las jugadas a balón parado, los peligros del Brujas Se espera que el Brujas en su casa y ante el club culé lo fíe todo a su concentración defensiva. En los tres partidos anteriores ha demostrado una destacable disciplina táctica, cerrando líneas de pase y bloqueando los pasillos interiores al rival. No conceder regalos es crucial para conseguir su objetivo de puntuar ante uno de los favoritos. En ataque buscarán la velocidad al contragolpe y puede que su mayor peligro llegue en las jugadas a balón parado. El Barça si quiere sumar su tercera victoria en lo que va de torneo debe circular la pelota lo más rápido posible, sabiendo que no cuenta con dos jugadores clave para ese cometido como Pedri o Raphina. Su presión sobre la defensa belga puede ser determinante ya que los centrales Mechele y Ordóñez no tienen como mayor virtud su salida con el balón. Una vez que se robe, la velocidad de los tres hombres de ataque tiene que marcar la diferencia. Lamine, Rashford y Ferran o Lewandowski tienen que decantar la balanza porque de no marcar varios goles se puede llegar sufriendo a los últimos minutos. Los de Hansi Flick han de mirarse en el espejo del Bayern de Múnich, quienes a través de esas claves le endosó tres goles al descanso. Flick repite convocatoria