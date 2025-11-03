Anfield y el Liverpool serán el termómetro del 'intratable' Real Madrid de Xabi Alonso

El Liverpool vs Real Madrid es un partido de los que no puede faltar en cualquier edición de la Champions. Entre los dos suman, nada más y nada menos, que 21 Copas de Europa -seis los reds y 15 los blancos-. Ahora, casi un año después de la última vez, se vuelven a enfrentar en la cuarta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones.

Hay que remontarse a la campaña pasada, en la jornada cinco de la primera edición de este nuevo formato de la Champions, a finales de noviembre, para ver la última vez que se enfrentaron y fue, al igual que ocurrirá este martes, en Anfield. Entonces, el Liverpool pasó por encima del un Real Madrid (2-0) que empezaba a dar síntomas de final de ciclo.

Pero casi 365 días más tarde, parece que los dos clubes se han intercambiado los papeles. El Madrid afronta este nuevo reto en plena forma, como líder indiscutible de la Liga y como uno de los cinco equipos que, hasta la fecha, llevan plenos de victorias en la Liga de Campeones.

En cambio, el Liverpool llega sumergido en las dudas provocadas por la falta de juego y resultados. Ahora mismo, el conjunto que dirige Arne Slot es tercero de la Premier tras tomar algo de aire en la última jornada con una victoria ante el Aston Villa (2-0). Cabe destacar que llegaban de una racha de cuatro derrotas consecutivas en la competición doméstica.

El Real Madrid llega en pleno estado de gracia En cuanto a lo que Europa se refiere, la irregularidad también se ha apoderado del equipo de Slot. En tres jornadas suma dos triunfos y una derrota justo antes de disputar el duelo ante el Madrid, que marca el meridiano de la liguilla. Ganó en su debut al Atlético de Madrid con más apuros de los esperados (3-2), perdió por sorpresa ante el Galatasaray (1-0) y se reencontró con la victoria en su viaje a Alemania ante el Frankfurt (1-5). Su rival, el Real Madrid, llega en plena euforia de juego y resultados, con un nombre propio que es el 'gran culpable' de esta metamorfosis, Xabi Alonso, un viejo conocido en Anfield y muy querido por la afición 'red'. Desde que perdiese en la jornada siete de Liga ante el Atlético, el único 'pero' en lo que va de temporada, el Real Madrid suma, nada más y nada menos, que seis triunfos consecutivos, incluyendo el clásico ante el Barcelona y el 'otro' clásico ante la Juventus en la jornada tres de Champions. Y antes de esa derrota inesperada ante los rojiblancos, este Real Madrid de Xabi Alonso contaba con seis victorias seguidas en Liga y una en Champions. Los registros totales, hasta día de hoy, del nuevo técnico de la 'casa blanca' son espectaculares, diez victorias en Liga, solo una derrota, y tres victorias en la Liga de Campeones.