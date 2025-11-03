Anfield y el Liverpool serán el termómetro del 'intratable' Real Madrid de Xabi Alonso
- El entrenador del Madrid regresó a Anfield por primera vez como entrenador la pasada campaña con el Leverkusen
- Liverpool - Real Madrid, narración en vivo, jornada 4 de la fase regular, martes a las 21:00h. en RTVE.es
El Liverpool vs Real Madrid es un partido de los que no puede faltar en cualquier edición de la Champions. Entre los dos suman, nada más y nada menos, que 21 Copas de Europa -seis los reds y 15 los blancos-. Ahora, casi un año después de la última vez, se vuelven a enfrentar en la cuarta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones.
Hay que remontarse a la campaña pasada, en la jornada cinco de la primera edición de este nuevo formato de la Champions, a finales de noviembre, para ver la última vez que se enfrentaron y fue, al igual que ocurrirá este martes, en Anfield. Entonces, el Liverpool pasó por encima del un Real Madrid (2-0) que empezaba a dar síntomas de final de ciclo.
Pero casi 365 días más tarde, parece que los dos clubes se han intercambiado los papeles. El Madrid afronta este nuevo reto en plena forma, como líder indiscutible de la Liga y como uno de los cinco equipos que, hasta la fecha, llevan plenos de victorias en la Liga de Campeones.
En cambio, el Liverpool llega sumergido en las dudas provocadas por la falta de juego y resultados. Ahora mismo, el conjunto que dirige Arne Slot es tercero de la Premier tras tomar algo de aire en la última jornada con una victoria ante el Aston Villa (2-0). Cabe destacar que llegaban de una racha de cuatro derrotas consecutivas en la competición doméstica.
El Real Madrid llega en pleno estado de gracia
En cuanto a lo que Europa se refiere, la irregularidad también se ha apoderado del equipo de Slot. En tres jornadas suma dos triunfos y una derrota justo antes de disputar el duelo ante el Madrid, que marca el meridiano de la liguilla.
Ganó en su debut al Atlético de Madrid con más apuros de los esperados (3-2), perdió por sorpresa ante el Galatasaray (1-0) y se reencontró con la victoria en su viaje a Alemania ante el Frankfurt (1-5).
Su rival, el Real Madrid, llega en plena euforia de juego y resultados, con un nombre propio que es el 'gran culpable' de esta metamorfosis, Xabi Alonso, un viejo conocido en Anfield y muy querido por la afición 'red'.
Desde que perdiese en la jornada siete de Liga ante el Atlético, el único 'pero' en lo que va de temporada, el Real Madrid suma, nada más y nada menos, que seis triunfos consecutivos, incluyendo el clásico ante el Barcelona y el 'otro' clásico ante la Juventus en la jornada tres de Champions.
Y antes de esa derrota inesperada ante los rojiblancos, este Real Madrid de Xabi Alonso contaba con seis victorias seguidas en Liga y una en Champions.
Los registros totales, hasta día de hoy, del nuevo técnico de la 'casa blanca' son espectaculares, diez victorias en Liga, solo una derrota, y tres victorias en la Liga de Campeones.
Xabi Alonso, el 'cerebro' del 'spanish' Liverpool
No será la primera vez que Xabi regresa a Anfield en su nuevo rol de entrenador, la que fue su casa durante cinco temporadas. La pasada campaña ya visitó el estadio de los 'reds' al frente del Bayer Leverkusen y perdió por goleada (4-0).
Ahora, el tolosarra está en una gran dinámica para poder vengarse de la derrota del año pasado cuando dirigía al club alemán y también de la sufrida por el Real Madrid.
Han pasado ya 21 años desde que un jovencísimo Xabi Alonso firmase su contrato con el Liverpool de Benítez en agosto de 2004, un punto de inflexión para que el equipo de los 'Beatle' volviese a resurgir como un grande de Europa.
Su llegada, junto a la de otros españoles como Luis García, Josemi, Nuñez y Morientes, marcó el inicio de una era dorada para el Liverpool, que conquistaría en 2005 su quinta Champions en una final histórica en Estambul ante el AC Milan, remontando un 3-0 en contra, con gol del propio Xabi incluido.
El Liverpool, de la mano de Rafa Benítez y Xabi Alonso, reconquistaba Europa después de una larga sequía de 21 años. Ese equipo marcó un antes y un después en la propia Premier y en la manera que tenían de entender el fútbol. En las temporadas siguientes se llenaría de españoles, con nombres destacados como los de Pepe Reina, Torres, Riera o Arbeloa.
La misma temporada que se acabó el idilio entre Xabi Alonso y el Liverpool -08/09- se produjo goleada en los octavos de Champions al Real Madrid, que recibió un doloroso 4-0 en Anfield con la ya famosa frase del "chorreo" de Boluda, por entonces presidente de la entidad blanca.
La relación rota entre ambos terminó con el mediocentro en el que sería su 'gran amor' futbolístico, el Real Madrid, donde permaneció otras cinco campañas y donde volvió a levantar la Copa de Europa en 2014, de la mano, precisamente, de Carlo Ancelotti, su antecesor en el banquillo que ahora dirige y en el que pretende marcar una época.
Mastantuono no estará ante el Liverpool por una pubalgia
Xabi Alonso no podrá contar para el duelo ante el Liverpool con el argentino Franco Mastantuono, que se confirma como nueva baja del Real Madrid.
El joven centrocampista no se pudo entrenar con el resto del equipo este lunes y, tras someterse a las pruebas médicas pertinentes, se ha confirmado que sufre una pubalgia.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", informaba el club blanco en un parte médico.
La enfermería del Real Madrid suma un nuevo componente que se suma a las ausencias de Carvajal, que pasó por el quirófano la semana pasada, Rüdiger y Alaba.
Estas son las cuatro bajas del Real Madrid para el duelo ante el Liverpool.