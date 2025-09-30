El Atlético se exhibe en Champions ante el Eintracht de Frankfurt en el gol 200 de Griezmann como colchonero

Que el fútbol es un estado de ánimo es lo que ha evidenciado el Atlético de Madrid este martes con su victoria 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt en el partido de la segunda jornada de la Champions League disputado en el Metropolitano, para cerrar su semana fantástica con el gol 200 de Griezmann con la camiseta rojiblanca.

01.41 min Griezmann, tras su gol 200 con el Atlético: "Al final hemos llegado a esa cifra"

El conjunto colchonero ha dejado definitivamente las dudas del arranque de temporada con su tercera victoria en siete días -Rayo, Real Madrid y Frankfurt-, tras un encuentro donde las rotaciones del argentino le salieron a pedir de boca en otra nueva exhibición de Julián Álvarez.

Con las novedades de Griezmann como mediapunta, Gallagher por Koke en el centro del campo y Rapadori por Nico González acompañando a Julián Álvarez en ataque, fue precisamente el italiano el encargado de abrir el marcador en el minuto 4 de partido tras conectar un centro de Giuliano Simeone por la banda derecha (1-0).

Sin apenas dificultades en defensa, el tanto de Raspadori iluminó a un Metropolitano que se reencontró con el mejor Antoine Griezmann, con dos asistencias en dos minutos a Julián Álvarez, quien a punto estuvo de castigar de nuevo a unas ‘Águilas’ que volaron bajo en el estadio colchonero.

El dominio rojiblanco en el juego, valiente con balón y compacto sin él, encontró de nuevo el premio con el gol de Robin Le Normand (2-0) en el minuto 33 con un remate a placer tras la salida de un córner que botó Julián Álvarez y acarició Griezmann de escorzo.

El Metropolitano se rinde a Julián Álvarez y Antoine Griezmann Y al filo del descanso llegó el éxtasis para la afición colchonera con el gol 200 de Antoine Griezmann con el Atlético tras aprovechar un pase de Julián Álvarez, quien rompió a su par para asistir al francés, para que el francés celebrara el tanto recibiendo una camiseta con el número 200, desde que se estrenara el 16 de septiembre de 2014 con un tanto ante Olympiacos, también en la Liga de Campeones. Pudo incluso superar la cifra, pero el VAR anuló su segundo gol en el minuto 68 por entender que se ayudó con la mano, diez minutos después de que Burkardt recortara distancias con un bote pronto espectacular (3-1), y tres minutos antes de que Giuliano Simeone estirara de nuevo el marcador para los de Simeone (4-1) tras aprovechar un nuevo envío del omnipresente Julián Álvarez, quien redondeó la exhibición rojiblanca con el quinto de la noche al transformar un penalti a lo 'Panenka'. Contundente victoria del Atlético, la tercera en siete días tras el 3-2 ante el Rayo y el 5-2 ante el Real Madrid, sumando 13 goles en tres partidos.