Marc Márquez, en exclusiva a RTVE: "He cerrado el círculo de la mejor forma"
- El campeón del mundo de MotoGP ha reconocido que sus cuatro años en blanco son un aprendizaje para la vida
Marc Márquez sigue "en una nube" a pesar de haber podido bajar las revoluciones tras la celebración de su noveno título de MotoGP, el séptimo en la máxima categoría, que supone "cerrar un círculo y una etapa difícil de la mejor forma", manteniendo la "ambición" de cara a la próxima temporada, y siendo consciente de que los pilotos más jóvenes acabarán de completar el "inevitable" relevo generacional.
"Hoy las emociones están equilibradas tras la explosión de ayer", añadió el de Cervera tras reconocer el cúmulo de emociones intensas en su cuerpo tras cuatro años de un sufrimiento al que Márquez prefiera calificar de "aprendizaje", tras señalar destacar una frase positiva que tiene grabada a fuego y que dice "si estás aquí tampoco fue para tanto".
“Estoy en paz conmigo mismo“
En una entrevista en exclusiva a TVE, Marc Márquez ha contado con todo lujo de detalles la experiencia de volver a ganar el título después de "cuatro años de lesiones y operaciones" y la lucha consigo mismo entre el Marc que le animaba a "parar" y el Marc que se instaba a "continuar", una batalla que le ha permitido estar "en paz"consigo mismo, como afirmó en su primera entrevista tras lograr el título.
No ha sido un camino de rosas para el piloto de Ducati, quien ha desvelado que durante estos años de dolor tuvo que tomar decisiones como dejar su zona de confort para salir del equipo Honda y seguir su instinto para "buscar el camino" que le permitiera volver a divertirse encima de una moto, y poder "ver el pico de la cima más cerca" en su intento de ganar un título, algo "impensable" en los primeros momentos.
La importancia de su entorno
"Pensaba que estaba en deuda conmigo mismo, sobre todo tras la lesión en el brazo tras 2020, luego encadenamos muchas lesiones y hasta cuatro operaciones, y ahora por fin estoy en paz", añadió el mayor de los Márquez, quien reveló la promesa que le hizo a su abuelo de que la cuarta operación iba a ser la última cuando este le recomendó "parar ya".
El piloto de Ducati ha destacado el vínculo que les unía con su abuelo, tanto a su hermano como a él, y ha destacado la importancia de su entorno, sobre todo en los momentos difíciles cuando "tocas fondo" y necesitas ayuda, situación que le llegó con su caída en 2020 y que le ha enseñado que "la vida cambia en un instante".
“Sigo siendo ambicioso“
Con una sonrisa de oreja a oreja, Marc Márquez se enfoca en "disfrutar del momento" de una forma diferente con respecto a hace seis años cuando, tras ganar el título, ya pensaba en la siguiente carera "para intentar ganarlo todo", mientras que ahora se siente "flotando" y no siente ninguna ansiedad para que la siguiente carrera llegue cuanto antes.
El nueve veces campeón del mundo afronta las últimas cinco carreras con la "tranquilidad de acabar el campeonato de la mejor forma posible", y reconoce que su estrategia es "ir a la mía", tras afirmar que su compañero está luchando con su hermano por el subcampeonato y cree que Álex tiene talento para lograrlo, pero incluso si finaliza tercero será un gran éxito.
“Es ley de vida que la nueva generación se acabe imponiendo“
De cara la próxima temporada, el piloto español se enfoca en seguir con la "ambición" de siempre, pero afirma que es "ley de vida" que la nueva generación de pilotos se acabe imponiendo porque "los jóvenes aprenden muy rápido".
Finalmente, Marc Márquez se muestra muy honrado de haber igualado a "una leyenda del motociclismo" como Valentino Rossi, tras afirmar que nueve es "más que un número" por todo el trabajo que hay detrás, y cree que no le toca a él valorar posibles galardones como el premio Princesa de Asturias porque los reconocimientos son otros los que deben otorgarlos y llegan "por sí solo".