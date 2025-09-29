Marc Márquez, en exclusiva a RTVE: "He cerrado el círculo de la mejor forma"

Marc Márquez sigue "en una nube" a pesar de haber podido bajar las revoluciones tras la celebración de su noveno título de MotoGP, el séptimo en la máxima categoría, que supone "cerrar un círculo y una etapa difícil de la mejor forma", manteniendo la "ambición" de cara a la próxima temporada, y siendo consciente de que los pilotos más jóvenes acabarán de completar el "inevitable" relevo generacional.

"Hoy las emociones están equilibradas tras la explosión de ayer", añadió el de Cervera tras reconocer el cúmulo de emociones intensas en su cuerpo tras cuatro años de un sufrimiento al que Márquez prefiera calificar de "aprendizaje", tras señalar destacar una frase positiva que tiene grabada a fuego y que dice "si estás aquí tampoco fue para tanto".

“Estoy en paz conmigo mismo“

En una entrevista en exclusiva a TVE, Marc Márquez ha contado con todo lujo de detalles la experiencia de volver a ganar el título después de "cuatro años de lesiones y operaciones" y la lucha consigo mismo entre el Marc que le animaba a "parar" y el Marc que se instaba a "continuar", una batalla que le ha permitido estar "en paz"consigo mismo, como afirmó en su primera entrevista tras lograr el título.

No ha sido un camino de rosas para el piloto de Ducati, quien ha desvelado que durante estos años de dolor tuvo que tomar decisiones como dejar su zona de confort para salir del equipo Honda y seguir su instinto para "buscar el camino" que le permitiera volver a divertirse encima de una moto, y poder "ver el pico de la cima más cerca" en su intento de ganar un título, algo "impensable" en los primeros momentos.