Marc Márquez: "Ahora estoy en paz conmigo mismo"

"Ahora estoy en paz conmigo mismo". Así de satisfecho se ha mostrado Marc Márquez tras proclamarse campeón del mundo de motociclismo por novena vez, la séptima en la categoría de MotoGP. Sin poder reprimir las lágrimas en muchos momentos, Marc Márquez ha dicho no querer recordar el calvario por el que tuvo que pasar tras su lesión de 2020, pero lo ha hecho y enseguida ha señalado que había mucha gente le ha ayudado en el proceso, "porque solo era imposible salir del bucle" en el que se encontraba, ha recordado.

"Lógicamente las decisiones las tomas tú, las toma uno mismo, con lo que sientes, y aunque no quiero recordar el pasado, sólo sé que ahora estoy en paz y eso es lo más importante", ha recalcado Marc Márquez, quien ha destacado que había muchos nombres propios a los que dar las gracias.

Agradecimiento a su hermano Álex "Hay muchos nombres de agradecimiento en todo este tiempo, pero todos ellos saben quienes son y si tengo que destacar a alguien, aunque no quiero, ese es mi hermano Álex, que ha sido el que más me ha ayudado en todo momento, estando siempre a mi lado y apoyándonos en todo", ha destacado el ya nueve veces campeón del mundo de motociclismo. "No se puede obviar que el ser humano o las personas optimistas tienen la facilidad de olvidarse de lo malo y quedarse con lo bueno, al menos yo soy así y por eso sólo he mirado para responderme a todas las preguntas que surgieron tras la caída de Jerez, en una decisión entonces que fue equivocada y que fue solo mía y de la que tenía que salir", ha reconocido Marc Márquez. El flamante campeón del mundo ha recalcado que era una lucha "Marc contra Marc". "Y ahora estoy en paz, porque ahora hemos salido de ese bucle en el que me llegué a encontrar", ha rememorado.

Una lucha de "Marc contra Marc" Ya más tranquilo, ha reconocido que se siente "muy extraño". "Estoy disfrutando, pero a la vez tampoco lo estoy haciendo tanto, pues creo que lo realmente importante es que me siento en paz conmigo mismo, pues durante estos últimos años he estado luchando contra muchas cosas, pero lo más difícil ha sido luchar contra Marc. Era Marc contra Marc", ha insistido. "Un Marc que apostaba por una vía, otro que apostaba por la otra, uno que decía 'déjalo', el otro que decía 'continúa', pero al final lo he intentado, he tratado de seguir mi instinto, dando el ciento por ciento, nunca tirar la toalla, esa ha sido la clave, tratar de hacerlo y disfrutar del momento", ha explicado en conferencia de prensa Marc. "Sé que lo vais a preguntar, pero no quiero hablar del pasado, quiero disfrutar del momento", ha resaltado Marc Márquez. El piloto de Cervera (Lleida) ha confesado que este era "más que un título". "Lo he dicho antes de lograrlo, porque era el reto más importante de mi carrera, porque cuando estás en la cumbre, en la gloria, cosechando campeonatos y victorias, cuando caes, el golpe es aún mayor, porque caes hasta el fondo del hoyo y no es fácil salir de ahí", ha narrado. "Muchas personas me han ayudado, no voy a decir nombres porque no finalizaría nunca, pero hay muchas personas, muchísimas, que me han otorgado la forma de seguir, que me han aconsejado que siga a mi instinto y esa ha sido una grandísima ayuda para mí", ha insistido Márquez. "El futuro es el futuro y a veces parece que alguien está escribiendo qué es lo que te depara, pero hemos podido cerrar el círculo en Japón, donde también lo cerré por última vez, y donde decidí seguir una vía distinta y con un podio en el que he estado con todo mi equipo Ducati, pero también con mi antiguo equipo Honda, así que ha sido perfecto", ha resaltado un pletórico Marc Márquez.