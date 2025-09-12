Philipsen firma el triplete en Guijuelo y Vingegaard estira ligeramente su ventaja en la Vuelta
- El belga se ha impuesto a Mads Pedersen y el danés saca 4 segundos a Almeida en el esprint bonificado de Salamanca
- Sigue en directo la etapa 20 de la Vuelta 2025 desde las 12:40h. en La2 y a las 15:55h. en La1 y RTVE Play
El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha sido el ganador de la etapa 19 de La Vuelta 2025 entre Rueda y Guijuelo tras imponerse al esprint al danés Mads Pedersen, mientras Jonas Vingegaard estiró en 4 segundos su ventaja con respecto a Joao Almeida en la clasificación general tras cruzar segundo el sprint bonificado de Salamanca.
Tras sus triunfos en Novara y Zaragoza, el ciclista belga hizo bueno los pronósticos en la meta de la localidad salmantina y se embolsó la tercera victoria en la Vuelta 2025 con una exhibición de fuerza a pesar del esfuerzo de Pedersen con Orlius Aular como tercer clasificado.
El checo Jakub Otruba (Caja Rural) ha protagonizado la escapada del día tras fugarse nada más darse la salida junto a Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), a quien dejó a los 30 kilómetros para avanzar en solitario con el viento como único acompañante hasta alcanzar una renta máxima de 3 minutos hasta su neutralización a falta de 50 kilómetros para la línea de meta.
Vingegaard estira su ventaja en 4 segundos
La tregua prevista en la batalla entre Vingegaard y Almeida por la clasificación general tuvo y pequeño giro de guion con los 4 segundos de bonificación que recuperó en danés tras encabezar al pelotón al paso de la carrera por el esprint de Salamanca en el kilómetro 103.
Recupera cuatro de los diez segundos que cedió el maillot rojo con respecto al ciclista portugués en la contrarreloj individual de 12 kilómetros disputada en Valladolid, en una acción que el propio Vingegaard ha calificado de "improvisada".
Mario Aparicio y Sergio Chumil dieron visibilidad a un Burgos-Burpellet BH que ha tenido una Vuelta difícil con muchos contagios dentro de sus filas, mientras UAE pasó algún susto para que Almeida no se viera cortado en un pelotón que se presentó en Guijuelo con 20 minutos sobre el horario previsto por la organización.
Y en ese lance, Jasper Philipsen fue lanzado como un cohete por parte de sus compañeros del Alpecin ante la amenaza de Mads Pedersen, quien progresaba por el exterior, pero no pudo alcanzar la velocidad punta del ganador de tres etapas en esta Vuelta a España 2025.
Este sábado se disputa la penúltima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo en el puerto de Navacerrada, con hasta cinco puertos de montaña que, a buen seguro, dictará sentencia en la clasificación general de la carrera.