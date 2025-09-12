Philipsen firma el triplete en Guijuelo y Vingegaard estira ligeramente su ventaja en la Vuelta

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha sido el ganador de la etapa 19 de La Vuelta 2025 entre Rueda y Guijuelo tras imponerse al esprint al danés Mads Pedersen, mientras Jonas Vingegaard estiró en 4 segundos su ventaja con respecto a Joao Almeida en la clasificación general tras cruzar segundo el sprint bonificado de Salamanca.

06.58 min Resumen de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025

Tras sus triunfos en Novara y Zaragoza, el ciclista belga hizo bueno los pronósticos en la meta de la localidad salmantina y se embolsó la tercera victoria en la Vuelta 2025 con una exhibición de fuerza a pesar del esfuerzo de Pedersen con Orlius Aular como tercer clasificado.

El checo Jakub Otruba (Caja Rural) ha protagonizado la escapada del día tras fugarse nada más darse la salida junto a Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), a quien dejó a los 30 kilómetros para avanzar en solitario con el viento como único acompañante hasta alcanzar una renta máxima de 3 minutos hasta su neutralización a falta de 50 kilómetros para la línea de meta.