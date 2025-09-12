Perfil, recorrido, hora y dónde ver la Etapa 20 de la Vuelta a España entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo

La Vuelta Ciclista a España 2025 tendrá este sábado una dura etapa que compite con la llegada al Angliru como la 'etapa reina' de esta edición, y que al ser la penúltima tendrá un carácter determinante: la subida a la Bola del Mundo (Madrid). Será la tercera ocasión en que se suba esta continuación del Puerto de Navacerrada, después de 159 kilómetros de recorrido, que te ofrecemos en directo a través de La 2, La 1 y RTVE Play a partir de las 12:50 horas.

La victoria al esprint de Jasper Philipsen en Guijuelo sirvió de ligera tregua en la lucha de Vingegaard y Almeida por la clasificación general, pero los 4 segundos de ventaja que sacó el danés al portugués en el sprint bonificado de Salamanca elevaron a 44" los que tiene el líder antes de la batalla en La Bola del Mundo

Etapa 20 de la Vuelta a España 2025: perfil y recorrido La etapa 20 de La Vuelta podría ser perfectamente la 'reina' de esta edición si no estuviera entre medias la llegada al Alto de L'Angliru. Con una salida inédita desde Robledo de Chavela, ciudad que alberga el Museo del Espacio y el Centro de Comunicaciones con el Espacio Profundo de la NASA, la jornada es pura montaña con una 'pared' en el final. Será la tercera ocasión en que se suba la Bola del Mundo, no así el Puerto de Navacerrada, que es un clásico de la ronda española con 34 llegadas precedentes. Pero en 2010 se inauguró la Bola, que es una pista de cemento que sale desde la cima de Navacerrada, y el resultado fue un espectáculo en las dos ocasiones. Aquel año se impuso Ezequiel Mosquera, que a pesar de su esfuerzo no pudo desbancar al italiano Vincenzo Nibali de lo más alto del podio. Dos años más tarde fue el ruso Denis Menchov el que se impuso en la meta, con victoria final para Alberto Contador. Este año se subirá dos veces el Puerto de Navacerrada, de primera categoría, para en la segunda de ellas acometer la Bola del Mundo. La primera de ellas será por la vertiente segoviana de las 'siete revueltas', previo paso por el Alto de La Escondida (3ª), el Puerto de La Paradilla (3ª) y el Alto del León (2ª). Mucho desnivel acumulado para los ciclistas después de 20 días de carrera: 4.226 metros. Serán apenas cuatro km de ascenso final a la Bola sobre cemento, pero con pendientes del 20%. Según el director técnico de La Vuelta, el exciclista Fernando Escartín: "Una jornada muy sinuosa, sin prácticamente llano, que recuperará subidas históricas como el Alto del León. La escapada podrá buscar sus opciones desde la primera ascensión del día, la Escondida, para intentar poner contra las cuerdas al pelotón en la lucha por la etapa. El puerto de Navacerrada será el gran protagonista de la jornada, primero, por la vertiente segoviana de las ‘siete revueltas’ y, como subida final, la ruta desde Becerril de la Sierra. La sierra de Guadarrama coronará al vencedor de La Vuelta 25".