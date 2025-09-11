El Real Madrid gana, el Atleti empata en la previa de la Champions femenina y ambos se jugarán el pase en casa

El Real Madrid ha ganado 1-2 al Eintracht de Fráncfort y el Atlético ha empatado 1-1 en casa del Hacken sueco en la previa de la Champions femenina; y los dos equipos españoles se jugarán el pase a la fase liga de la competición la próxima semana en casa.

Los dos clubes madrileños intentarán sumarse al FC Barcelona, ya clasificado para la fase liga de la máxima competición continental, que disputarán un total de 18 equipos.

El Real Madrid ha vencido este jueves en Alemania en su partido de ida de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones femenina gracias a los goles de la sueca Filippa Angeldal y la danesa Signe Bruun en la primera mitad. El cuadro de Pau Quesada, recientemente nombrado entrenador blanco, sufrió para mantener el resultado en casa del cuatro veces ganador del torneo continental, quien recortó distancias al filo del descanso con el tanto de Nicole Anyomi y puso en serios aprietos a la defensa del Real Madrid en el segundo tiempo, informa Efe.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha empatado 1-1 en Gotemburgo tras encajar un gol del Hacken en el minuto 86 (Felicia Schroder). Un tanto de la brasileña Luany en el minuto 17 le dio la ventaja al cuadro que dirige Víctor Martín, que fue superior tanto en el juego como en las ocasiones, , informa la misma agencia.

Los dos jugarán sus partidos de vuelta el próximo jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano las blancas y en el Centro deportivo Alcalá de Henares las colchoneras. Los equipos derrotados participarán en la fase de clasificación de la nueva Liga Europa femenina.