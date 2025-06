Joan García ficha por el FC Barcelona para las próximas seis temporadas

El guardameta español Joan García ya es jugador del FC Barcelona. Este miércoles se ha hecho oficial su fichaje por el club azulgrana, después de que el meta anunciara su marcha en un mensaje a los aficionados periquitos en las redes sociales y el Espanyol anunciara el pago de la cláusula por parte del Barça, cifrada en 25 millones de euros.

"Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años", ha asegurado el portero. "Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo, no os pido que lo hagáis, pero si quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada", ha dicho el meta, minutos antes de que el Espanyol hiciera oficial la desvinculación del portero.

