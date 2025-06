Dos operaciones, medio año en blanco y la pasión de Àlex Pintado: "Lo que haga falta para volver a correr"

En septiembre pasado, Àlex Pintado se subió al podio en los 1.500 del Mundial sub-20, la prueba reina del mediofondo. En 2025, el joven atleta catalán continuó deslumbrando en la pista cubierta y batió el récord de Europa de esa misma categoría en los 3.000. Pero en abril, se le cruzó una piedra en el camino. Literalmente.

Fue en una concentración en la localidad pirenaica de Font Romeu (Francia). "Un sábado por la mañana fuimos al gimnasio y resulta que estaba cerrado. Decidimos ir a dar un paseo por un camino. Recuerdo que iba con unas zapatillas de asfalto y el terreno era arenoso y resbalaba. Fui con cuidado, pero no pude evitar caerme... Tuve la mala suerte de que estaba la piedra ahí y me cortó los tendones", cuenta el corredor a RTVE tras una intensa sesión de rehabilitación en el CAR de Sant Cugat.

El accidentado fue derivado a distintos centros sanitarios y fue operado casi de urgencia, pero la intervención no salió bien. "De los tres tendones, estaban unidos uno y medio. Me puse triste porque me tenían que volver a operar... pero lo que haga falta para volver a correr", narra Àlex Pintado, que tiene muy claro que su pasión es este deporte.

"Las primeras cuatro semanas fueron más duras, porque estaba de reposo en casa (...) Ahora va mucho mejor, me vuelvo a sentir como un atleta haciendo la rehabilitación con Miquel Àngel" Cos, explica el de Terrassa.

Con solo 18 años y apenas cinco en el atletismo, se muestra a la vez cauteloso y ambicioso sobre su futuro: "Me centro en seguir mejorando de cara a la categoría absoluta, para ser un atleta de verdad y llegar más maduro. Me lo tomo con calma, soy joven y tendré muchas temporadas". "No estaba preparado, pero sabía que estas cosas pasan porque. Ahora me toca vivir esta experiencia, fortalecerme. Lógicamente volveré con más ganas y valoraré más estar en forma", añade el corredor del New Balance, que confía en correr de nuevo en el mes de septiembre.

"Ya he empezado a apoyar con la bota. Creo que podré empezar la temporada que viene con cierta normalidad y por eso estoy feliz", concluye el prometedor atleta, que está también replanteándose los estudios tras su apuesta por el profesionalismo.

Un Pintado que tiene como "ídolo" y también como "referente" a Mohamed Attaoui, otro atleta español que ha causado sensación en el mediofondo todavía a una edad temprana... Y al que agradece el mensaje que le mandó el cántabro después de su grave lesión: "Me dio muchos ánimos y eso me motiva a seguir".