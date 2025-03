Marc Márquez logra su segunda pole del año con récord de la pista en el GP de Argentina

Marc Márquez sigue demostrando que su periodo de adaptación en Ducati se resumió a las primeras vueltas de los primeros entrenamientos libres del curso. Desde entonces, todo ha sido inmejorable para el '93'. Logró 37 puntos de 37 posibles en Tailandia y en Argentina cuenta sus salidas a pista por récords de una de sus pistas favoritas.

Marcando el mejor tiempo en Termas del Río Hondo a las primeras de cambio

Si de normal se suelen ver los mejores tiempos con la pista con más vueltas y más temperaturas, Márquez logró un registro inabarcable para nadie a falta de 11 minutos para el final de la clasificación. Su 1:37.0 marcó la vara de medir para acompañarle en primera línea. Pronto marcó también su mejor crono su hermano Álex Márquez (1:37.2), que también ha empezado la temporada demostrando que puede ser una alternativa cuando Márquez y Bagnaia no tengan su mejor día. El pequeño de la saga saldrá junto a Marc, en la segunda plaza, mientras que en la tercera Zarco dio la sorpresa.

Pero Márquez tiene por fin una moto que domina y una vuelta no le fue suficiente. Con el tiempo cumplido, el de Cervera se convirtió en el primer piloto en conseguir bajar del 1:37.00 con un registro de 1:36.923. Dejó a sus rivales a más de dos décimas, y a Bagnaia, su compañero de escuadra, a 3. El italiano, quien parece el novel en Ducati, firmó una 4ª plaza desde la que intentará recortar puntos si no quiere que Márquez siga contando carreras por victorias.