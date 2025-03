Jorge Martín anuncia que no estará en el GP de las Américas y es duda para Qatar

Jorge Martín, vigente campeón de MotoGP, ha anunciado que seguirá siendo baja en este arranque de Mundial. El piloto madrileño continúa recuperándose de sus fracturas de la mano izquierda, lesión que se hizo mientras entrenaba en un kárting.

"Martinator", aparecía por sorpresa durante la rueda de prensa del GP de Argentina. El piloto ha anunciado su ausencia para, por lo menos, el siguiente fin de semana de Mundial, el del GP de las Américas que se disputará del 28 al 30 de marzo.

Martín aseguraba que "están siendo momentos difíciles" por eso, el de San Sebastián de los Reyes iba más allá y dejaba en el aire su participación en el Gran Premio de Qatar, el siguiente al de Austin: "Me gustaría estar allí, pero no correré, y tampoco sé si podré hacerlo en Qatar. Aún es demasiado pronto para saberlo. Me gustaría hacer algún tipo de test antes de volver a competir".