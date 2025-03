Los Backstreet Boys: el nexo entre la selección de natación artística y Andrea Fuentes

¿Qué historia no mejora con música de los años '90? El famoso grupo de los Backstreet Boys fue el nexo entre la selección española de natación artística y su nueva seleccionadora, Andrea Fuentes. Una comunión total desde el primer momento, como nos cuentan en 'Conexión Olímpica' y que ya está dando sus frutos.

"Antes de venir les envié un cuestionario para conocerlas a todas" revela la seleccionadora, que dejó su puesto en el equipo de Estados Unidos para volver a casa. Pero antes de ello, quería conocer mejor a sus nuevas pupilas: "Algunas preguntas eran superficiales, otras más personales. ¿Qué música te gusta? ¿Musicas que te hagan vibrar? ¿Misión en la vida? ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Qué día es tu cumple?"

Y ahí aparecieron ellos: "A muchas del equipo nos gustan los Backstreet Boys" escribió Blanca Toledano. "Flipé", dice Andrea."Si eso es de mi época", pensó; "pues lo vamos a hacer de técnico", sentenció. Un ejercicio que ya ha sido de oro en la Copa del Mundo de natación sincronizada.

"Un ídolo viene a entrenarnos"

Blanca Toledano cuenta que "fue importante" para ellas que quisiera conocerlas antes de desembarcar en el equipo y poner todos los cimientos patas arriba: "Ha sido como un 'shot' (disparo). Viene Andrea a entrenarnos, que para muchas era un ídolo". Pero, como en todo, hubo algún que otro problema: "Se le escapaba el idioma. Se le escapaba el inglés", ríe Toledano. Fuentes estuvo entrenando al equipo de Estados Unidos durante seis años (2018-2024), donde consiguió la histórica medalla de plata por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, el primer metal olímpico para la natación artística estadounidense en 20 años. Un premio que, sin embargo, ayudó al regreso de Andrea Fuentes a España.

““Ya he hecho allí lo que tenía que hacer“ “

"Cuando conseguimos la medalla, que fueron cuatro años lo que pensábamos que íbamos a tardar, yo tenía plan hasta Los Ángeles, pero no quería que los niños se me hicieran demasiado mayores. No me quiero jubilar en Estados Unidos y quería volver a casa en algún momento. Ya he hecho allí lo que tenía que hacer", reflexiona la seleccionadora. Parece como si todos los astros se hubieran alineado para vaticinar su regreso : "Mi pareja, Víctor necesitaba volver. Me hacía también mucha ilusión entrenar este grupo porque he nadado con algunas de ellas (Paula y Txell)", cuenta.

Paradójicamente, en el futuro de Fuentes vuelve a aparecer Los Ángeles como objetivo. Unos Juegos Olímpicos donde España es una de las grandes favoritas: El sueño de la seleccionadora es "con esta gente. Celebrando que han hecho el mejor nadado de su vida y lo han celebrado desde el primer día hasta el último".